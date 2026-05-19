Cubana estalla en redes contra las mujeres que hacen esto: "Lo único que hacen es destruir"

Una creadora de contenido cubana conocida como La Obbatalasita protagonizó un video viral en TikTok en el que arremete sin rodeos contra las mujeres que se dedican a atacar y «destruir» a otras mujeres por su apariencia física.

En el video publicado a principios de mayo, la cubana no escatima palabras: «No entiendo cómo esas mujeres tienen el valor de destruir a las mismas mujeres, que si está fea, si está flaca, que si está gorda, que si tiene el grajo prieto, que si tiene el pelo en candela».

La creadora apunta directamente a las desigualdades económicas como factor que muchas críticas ignoran: «Todo el mundo no tiene la misma posibilidad, para empezar por ahí. El mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo».

Su mensaje central es claro: en lugar de destruir, las mujeres deberían apoyarse mutuamente. «Esas mujeres que se dedican a estar destruyendo a otras mujeres, en vez de darle un apoyo para que esas mujeres levanten y se sientan bien, lo único que hacen es destruir a las personas», señala en el clip de 59 segundos.

El video cierra con una frase irónica cargada del humor popular cubano, dirigida directamente a quienes critican: «A lo mejor puedes tener una pila de cualidades, todas esas mujeres que andan por ahí criticando a las otras mujeres pueden tener una pila de cualidades».

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada en TikTok, donde cubanas explotan contra comportamientos sociales que consideran injustos, generando debates encendidos tanto entre cubanos en la isla como en la diáspora.

No es la primera vez que el tema de la rivalidad entre mujeres genera polémica en la comunidad cubana en redes. En junio de 2025, otra creadora se hizo viral al defender a las mujeres cubanas frente a extranjeras en el contexto de relaciones de pareja, y en diciembre de ese mismo año otra cubana generó reacciones virales al opinar sobre el matrimonio y la dignidad femenina.

El nombre artístico de la creadora, La Obbatalasita, hace referencia a Obbatalá, uno de los orishas más venerados de la santería cubana, asociado a la pureza, la paz, la sabiduría y la justicia. Esta identidad digital vinculada a la religiosidad afrocubana es habitual entre creadoras de contenido de la comunidad.

El video acumuló 22,000 visualizaciones, 1,352 likes y 234 comentarios, cifras que reflejan el alto impacto que este tipo de denuncias directas genera dentro de la comunidad cubana en la plataforma.