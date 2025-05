Jardiel describe su experiencia con el internet fuera de Cuba: "No hay estrés, no hay espera, no me como las uñas"

El humorista cubano Jardiel ha compartido su asombro y alivio por la velocidad del internet que ha experimentado fuera de Cuba. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el comediante describe con su característico estilo satírico y desenfadado cómo ha vivido la diferencia tecnológica desde que se encuentra en Cancún, México.

“Hay una soperropencá con la internet aquí muy grande. Wi-Fi a tiempo completo, a full detalle, no hay estrés, no hay espera, no me como las uñas asere para que se suba un video de ocho segundos. Vuela por ahí pa’ arriba, qué rápido camina la rayita azul”, comenta entre risas.

Lo más leído hoy:

Además de celebrar la velocidad del internet, el comediante reveló que ha podido ver contenido en línea como nunca: “Lo veo todo, hasta partidos de fútbol, los highlight me los echo completos en YouTube, me estoy dando una jartá de YouTube que me va a caer mal, voy a coger una indigesta de YouTube”.

Y como buen cubano creativo, Jardiel no desaprovechó la oportunidad de bromear sobre lo que pasaría si pudiera llevar esa tecnología a su barrio: “Miren esta talla, me la voy a llevar, tú te imaginas, Marianao entero con una cajita prieta de esas, se fueron los datos móviles”.

Pero la cosa no quedó ahí. Inspirado por su experiencia, Jardiel compuso hasta una canción sobre la frustración con la conexión en la Isla: “Los datos móviles, han sido inútiles / Tiempos difíciles, ha habido déficit / Antenas frágiles, señales débiles / Hoy somos fósiles, no hay ni satélites / Muchas gestiones y experimentos / Con la internet me conecté, ya me freezé y al final no comuniqué”.

El video ha generado decenas de comentarios de seguidores que se sienten identificados con el acceso precario a internet que sufre la población en Cuba. Desde Cancún, Jardiel continúa regalando risas, pero también reflexiones sobre las carencias que marcan la cotidianidad cubana. Por eso, sus fieles seguidores le dicen a gritos que no regrese a la isla.

Preguntas frecuentes sobre Jardiel y el acceso a Internet en Cuba