Con el amor de su esposa y un pastel digno de un rey: Así celebró Osmani García su cumpleaños

El reguetonero cubano Osmani García está de cumpleaños y lo celebró por todo lo alto con una impresionante sesión de fotos junto a su esposa Laura, quien le dedicó también una hermosa felicitación en redes sociales.

En las instantáneas se ve al artista rodeado de una decoración majestuosa en tonos rojo y dorado, un espectacular pastel de varios niveles con una corona real, y un ambiente donde no faltaron las chispas.

Lo más leído hoy:

Osmani posó junto a Laura, quien lucía un ceñido vestido a juego lleno de pedrería, en lo que fue una sesión de fotos digna de portada de revista. Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue el romántico mensaje que su esposa le dedicó públicamente en Instagram.

“¡Feliz cumpleaños a mi alma gemela! Mi compañero de vida y aventuras. My partner in crime. ¡Happy birthday MY KING! Te amo con todo mi corazón, gracias por ser todo lo que una vez anhelé”, se lee en el texto.

“Que Dios te bendiga. Este día es para conmemorar tu vida que complementa la mía. Gracias por estar aquí siempre, gracias por ser mi mejor amigo, mi alma gemela y por ser mi esposo. Gracias por todo lo bueno que agregas a mi vida, por apoyarme en todo y por el amor tan bonito que me das. Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la suerte que tengo de compartir mi vida contigo. En este nuevo año de vida, deseo que todos tus sueños se hagan realidad, y que sigamos construyendo juntos un hogar lleno de amor y aventuras alrededor del mundo. Eres mi todo. Love you. Feliz cumpleaños vida mía”, concluyó Laura con un derroche de amor infinito.

La sesión de fotos, como era de esperarse, fue todo un despliegue de brillo, lujo y glamour: desde globos metálicos hasta bengalas saliendo del pastel personalizado, en el que se leía “MY KING” y su nombre artístico, regalo de la pastelería de su esposa y su suegra Divine Delicacies Cakes.

Preguntas Frecuentes sobre la Celebración de Cumpleaños de Osmani García