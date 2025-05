"Vivimos en una isla pero no podemos comer langosta": El vídeo de una cubana que desata reacciones en TikTok

Una joven cubana ha captado la atención en TikTok tras responder a una pregunta frecuente entre usuarios foráneos: ¿por qué, viviendo en una isla, los cubanos no consumen productos del mar como la langosta? En su cuenta @anita.cubanita64, la creadora de contenido afirmó: “En Cuba está prohibido comer langosta”.

La tiktokera explicó que muchas personas le preguntan por qué no se consume más pescado o mariscos en la isla, y respondió que “sí podemos pescar, pero hay que tener un permiso”. Añadió que “tenemos prohibido la compra y venta de langosta y camarones también”.

En el video, señaló que “nunca vas a ir a un mercado y vas a ver que van a estar vendiendo langosta” y aseguró que este marisco “solamente la puedes encontrar en establecimientos particulares donde claramente tienen que tener permiso para poder venderla, ya sea como restaurantes, bares y tal”. También mencionó que se sirve en hoteles para turistas.

Además contó que pescar langosta no es una opción para los ciudadanos porque, según sus palabras, “claramente la exportan a otros países para buscar dólares”. Además, advirtió que “si te cogen vendiendo langosta te ponen una multa de bastante dinero”.

La joven concluyó el video con la frase: “Vivimos en Cuba, en una isla que está rodeada de agua, pero no, no podemos comer langosta, no podemos comer camarones”.

El video ha despertado un notable interés en TikTok, acumulando miles de vistas en poco tiempo y decenas de comentarios. Algunos expresaron tristeza: “Qué tristeza de verdad saber tantas cosas que vive el cubano”, comentó una usuaria. Otros criticaron las restricciones: “Una isla cárcel, qué lástima por las personas que viven allí”, escribió otra internauta. “La dictadura es fuerte”, añadió alguien más.

La propia creadora del contenido respondió a varios de los comentarios con emojis tristes y frases como “Ojalá algún día esto cambie”.

Entre la exportación y la escasez

Las afirmaciones de la tiktokera encuentran eco en reportes recientes sobre la situación del marisco en Cuba. Uno de los más llamativos es el proyecto de cultivo comercial de langosta en Villa Clara, impulsado por el régimen junto a Vietnam, que busca generar divisas y, en teoría, contribuir a la seguridad alimentaria.

A esto se suma la disminución de las capturas, atribuida por medios oficiales al cambio climático, aunque las exportaciones no se han detenido. Mientras tanto, los mercados nacionales siguen sin ofrecer acceso regular a estos productos.

En Camagüey, la Empresa Pesquera de Santa Cruz del Sur celebró el cumplimiento de su plan anual de captura, convirtiéndose en una de las pocas que logró ese objetivo, pero toda la producción fue destinada al mercado internacional.

Esta desconexión entre la abundancia para exportar y la escasez interna también quedó reflejada en el video de una abuela cubana en España, que reaccionó sorprendida al ver un langostino por primera vez. Su experiencia, compartida por su nieto, generó empatía y reflexión sobre las carencias alimentarias que viven muchas familias en la isla.