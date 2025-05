¡No fue para Aly! Influencer cubana reacciona a polémico video de Camila Guiribitey: "Ella no fue la que creó hacer contenido con su madre"

Las redes sociales están que arden luego de que la influencer cubana Camila Guiribitey compartiera un video en Instagram que es un dardo directo a aquellas creadoras de contenido que copian de otras y carecen de originalidad y creatividad.

Aunque en un inicio muchos pensaron que era una indirecta a Aly Sánchez, quien había publicado un reel muy parecido, lo cierto es que sus insinuaciones iban dirigidas a otra persona.

La influencer Jenisbel Acebedo se tomó su tiempo en sus historias de Instagram para reaccionar al polémico video de Camila, desvelando así algunas interrogantes.

“Ayer estuve hablando con Camila, crea un contenido muy diferente al mío”, aseguró Jenisbel, aclarando que desde que comenzó en el mundo de las redes comprendió que estas están hechas para inspirarse.

Captura Instagram / Jenisbel Acebedo

“Aquí no estamos copiando a nadie. Y no sé por qué, tanta gente me taguearon y me escribieron. No creen rivalidad. No tengo rivalidad con Camila ni con ninguna influencer”, pidió la creadora de contenido.

“Yo no hago unboxings, a veces quisiera hacerlos, pero no me salen bien (...) Hice el contenido por el Día de las Madres porque yo tengo una madre también, Camila no fue la que creó hacer contenido con su madre, hay miles de otras influencers que lo hacen. Yo lo hice con mi mamá porque me inspiré en el mes del Día de las Madres”, señaló.

“Paren de crear controversia, no la hay. Para cerrar esto, yo hablé con ella ayer. Yo no sentí que fue una pulla para mí. No me lo tomé personal. Hago esta historia porque leí comentarios. Para mí eso es tan feo. No sé por qué una mujer es capaz, sin conocerme, de hablar de otra mujer, eso habla muy mal de ustedes”, recalcó.

Hace poco Jenisbel comenzó a crear contenido junto a su madre Yenin Acebedo y en las redes comenzaron las comparaciones aludiendo que es muy parecido a lo que hacen Camila Guiribitey y La Mamilover.

