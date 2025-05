Una joven cubana identificada como @gabrielawenke en TikTok se volvió viral tras mostrar el regalo que recibió por su cumpleaños número 20: un Mercedes-Benz G-Wagon, uno de los modelos más lujosos y reconocibles de la marca alemana. El video fue grabado en el lobby de un edificio, donde su pareja la sorprendió con el vehículo adornado con un lazo rojo, flores y las luces encendidas.

Él la dirige con los ojos cubiertos hasta el auto y, al quitarse la venda, ella reaccionó visiblemente emocionada y algo incrédula. Vestía un conjunto corto con sandalias de tacón, mientras él llevaba un atuendo amarillo con zapatillas rojas. La escena rápidamente se volvió tendencia, acumulando miles de reproducciones y una avalancha de comentarios.

Las reacciones en TikTok no tardaron en llegar. Algunos aplaudieron el gesto: “Con 20 años y ya en una G-Wagon, felicidades”, “Eso es tener visión de futuro”. Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de usuarios que especularon sobre el origen del dinero. Comentarios como “Ella se dijo: para mi misma, me lo regalaré”, “Después de la sorpresa viene la letra”, o “Eso no fue al contado ni en sueños” fueron algunos de los más repetidos.

Otros usuarios dejaron frases como “Te lo regaló con tu dinero”, “La sorpresa fue para ella y la deuda para los dos”, o “Más de cinco horas buscando un banco que aprobara el financiamiento”. Incluso hubo quien resumió todo en una línea: “Buena deuda le regaló”. El debate entre sarcasmo, humor y envidia quedó abierto en los comentarios.

El Mercedes-Benz G-Wagon, también conocido como Clase G, es un todoterreno de lujo con diseño cuadrado, interiores en cuero y tecnología de alta gama. Su precio supera los 150 mil dólares, dependiendo de la versión. Es un símbolo de estatus muy popular entre celebridades e influencers.

El modelo ya ha sido noticia entre figuras cubanas recientemente: hace unos meses, el reguetonero Oniel Bebeshito regaló uno a su esposa Rachel Arderi, por el que pagó 182 mil dólares, según contó en una entrevista. Ese auto fue declarado pérdida total tras un accidente en Miami, del que, afortunadamente, Rachel salió sin heridas de gravedad.

Mientras tanto, el video de @gabrielawenke sigue circulando por TikTok. Aunque no está claro quién pagó el auto ni cómo, el cumpleaños 20 de la joven no pasó desapercibido… y todo el mundo en internet parece tener una opinión al respecto.

