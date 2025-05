Un cubano residente en Tampa, Florida, decidió enfrentarse a uno de los retos más comunes —y temidos— entre quienes viven en vecindarios estadounidenses: tener el jardín desarreglado. Y como buen criollo, no solo se puso manos a la obra, sino que documentó todo el proceso en un video narrado por él mismo con humor, naturalidad y mucha autenticidad. El resultado ya está dando de qué hablar en TikTok.

“El día de hoy me volví loco y me dio por arrancar todas las matas porque voy a cambiar el jardín este por completo”, comienza relatando en el video publicado en su cuenta @rick_roxy. ¿El motivo? Según cuenta, en su zona “los americanos tienen una clase de guerra con los jardines”, y cuando pasan frente a su casa, lo miran como diciendo: “¿Qué es esto?”

El video muestra el proceso completo: desde el arranque de la hierba hasta la creación de un diseño circular con una mata de pata de elefante en el centro. Según él, la idea es verla crecer hasta convertirse en “un árbol frondoso, hermoso y maravilloso”.

La publicación no tardó en volverse viral gracias a su tono ligero y espontáneo. Muchos usuarios se sintieron identificados con la escena y elocuencia del narrador, mientras otros elogiaron el diseño del jardín y ofrecieron sugerencias para completarlo, como colocar un banco de madera en el centro del círculo.

“La narración es lo mejor”, “Cubano que se respeta trabaja en chancletas” y “OMG is biutiful” son algunos de los comentarios más destacados. La comunidad también celebró el esfuerzo y el resultado, asegurando que va “quedando bonito”.

Ricky explicó que la inspiración definitiva vino de la competencia amistosa entre vecinos: “Me enfoqué en la parte de adentro y me fui alejando del frente, pero vi a los vecinos hablándose en guerra de jardines, en muy buena onda... y me dije: tengo que ponerme, pues mi casa no puede ser la que tenga feo el barrio. Y más que soy nuevo aquí”.

Con promesa de continuar el proyecto, sus seguidores ya están esperando la segunda parte de la transformación del jardín más cubano de Tampa.

