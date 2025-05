Policía dispara y hiere a conductor durante festival de música en Miami: Esto es lo que se sabe

Un incidente violento alteró la tranquilidad del popular festival Best of the Best en el centro de Miami este domingo por la tarde, cuando un agente de policía abrió fuego contra un conductor que, según versiones oficiales, atropelló al agente mientras dirigía el tráfico cerca de Bayfront Park.

El suceso dejó a un joven de 21 años herido de bala y provocó una estampida entre los asistentes al evento, que congregó a más de 12,000 personas en su edición de este año.

Un video difundido por la cuenta de Instagram Only in Dade mostró a una persona esposada y aparentemente ensangrentada siendo atendida por paramédicos, mientras otras imágenes captaron el momento en que los asistentes huían despavoridos tras escucharse los disparos.

¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

El hecho se produjo alrededor de las 7:15 p.m. en la intersección de Northeast Second Street y Biscayne Boulevard, una zona aledaña al recinto del festival.

De acuerdo con la información brindada por diversas fuentes oficiales y medios locales, un oficial del Departamento de Policía de Miami que participaba en el operativo de seguridad del evento fue impactado por un vehículo, lo que provocó que el agente abriera fuego contra el conductor.

"Uno de nuestros oficiales se encontraba en un puesto de control de tráfico cuando -aún estamos investigando qué sucedió exactamente-, pero sabemos que un vehículo hizo contacto físico con el oficial.

Lo más leído hoy:

Como resultado de ese incidente, se produjeron disparos", explicó el subjefe de la Policía de Miami, Armando Aguilar, en declaraciones recogidas por Local 10 y otros medios.

La policía aún no ha determinado si el atropello fue intencional ni si se presentarán cargos.

Tampoco ha trascendido si hubo un intercambio de disparos, aunque Aguilar señaló que las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

Consecuencias inmediatas

El conductor, cuya identidad no ha sido revelada, recibió múltiples disparos y fue trasladado en estado crítico pero estable al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde fue operado.

El agente herido sufrió lesiones leves y también fue atendido en el mismo hospital.

"Nuestra prioridad fue atender inmediatamente a la persona baleada, quien se encontraba dentro del vehículo", confirmó Aguilar, agregando que los propios oficiales prestaron primeros auxilios en la escena.

Caos y confusión en medio del festival

El tiroteo provocó pánico y desorden entre los asistentes al festival, aunque el evento no fue suspendido.

Muchos corrieron para ponerse a salvo, y se reportaron pérdidas de objetos personales e incluso lesiones menores debido a la estampida que ocurrió cerca de uno de los accesos, donde se realizaban revisiones de seguridad.

Según un comunicado de los organizadores del Best of the Best Music Fest, el incidente "ocurrió en las inmediaciones" pero "no tuvo conexión con el evento".

Añadieron que "la persona implicada no era un asistente del festival, y la situación no ocurrió dentro del recinto del evento".

La organización también destacó que, en sus 19 años de historia, el festival había permanecido libre de incidentes, y agradeció el apoyo de las autoridades.

"Para nosotros, la seguridad es primordial, y mantenemos una relación de cooperación continua con la Ciudad de Miami y las fuerzas del orden", concluyeron.

Investigación en curso

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) está liderando la investigación del tiroteo, como parte del protocolo estándar en casos donde se ve implicado un agente de policía.

Las autoridades también están revisando imágenes de cámaras corporales y videos de vigilancia de negocios cercanos para esclarecer los hechos.

"Entonces, no sabemos exactamente qué sucedió", insistió Aguilar.

"Lo que sí sabemos es que hubo contacto físico entre el agente y el vehículo contra el cual disparó".

Más de 50 agentes estaban asignados al dispositivo de seguridad del festival, que es considerado el evento de música caribeña más importante de Norteamérica, según CBS News y Miami Herald.

El evento marcaba además el regreso del festival tras una pausa de dos años.