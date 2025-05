De McDonald’s a la Calle 8: Cubana relata su experiencia “bien latina” en Miami

Una cubana que actualmente reside en Estados Unidos, aunque no especificó en qué ciudad o estado, ha compartido en su cuenta de TikTok, @yisi9, su entusiasmo tras visitar Miami, destacando lo que más le sorprendió: no se necesita hablar inglés para desenvolverse en la ciudad.

“Tú llegas a un McDonald's y le hablas en español. Oye, dame un frappé, y ellos te entienden a la perfección. Te dan el frappé. Me encanta”, dijo en un video que se ha hecho viral por su espontaneidad.

La joven confesó que no creía cuando le decían que en Miami se podía vivir sin dominar el idioma inglés. “Entonces vine a comprobarlo. Vine aquí al McDonald's y cuando me hablaron por el drive-thru, le dije: ‘¿Me puedes dar un frappé de caramelo y unos pollitos?’ Enseguida me dijeron: ‘Pase por la ventanilla’”.

Además de sentirse bienvenida por el idioma, la cubana resaltó la atmósfera latina que se respira en cada rincón de la ciudad, especialmente en zonas como la Calle 8. “Ando dando vueltas, explorando el lugar. Pasé por frente a La Carreta, el Versalles... Todas las casas tienen rejas, como en Cuba. Como cuando la gente tenía miedo de que les robaran. Pues así mismito”.

Lejos de sentirse extraña, la visitante reconoció que ese ambiente le resultaba familiar y reconfortante. “Me gusta que es un ambiente bien latino. Todo el mundo está hablando español. Es como que bien acogedor. Así se siente, bien”.

La variedad de opciones gastronómicas también fue un punto a favor para esta cubana, quien resaltó la cantidad de restaurantes hispanos en Miami. “Demasiadas opciones. Donde quiera te encuentras un restaurante de diferentes nacionalidades. La atención riquísima, buena calidad. Me encanta”.

En su relato, la mujer también mencionó que había visitado la ciudad anteriormente, pero que en esta ocasión la estaba disfrutando mucho más. “Hace rato que no venía por acá y la verdad que la vez pasada no la pasé tan bien. Esta vez la estoy disfrutando demasiado”.

Al final de su video, la cubana aseguró que seguiría recorriendo la Calle 8 y disfrutando de su frappé mientras observaba el movimiento de la ciudad. Incluso mencionó que había visto una protesta en curso, lo cual también le pareció parte del “ambiente tan vivo” que caracteriza a Miami.

Miami sigue consolidándose como uno de los destinos preferidos por los cubanos que emigran de la Isla, no solo por su cercanía geográfica, sino también por la fuerte presencia cultural y lingüística que hace sentir a muchos como en casa.

