"Estoy segura de que esto no te lo dijo Luisito Comunica": Cubana muestra el calvario de sacar dinero en Cuba

Una joven cubana compartió en redes sociales su experiencia tras pasar más de tres horas esperando para sacar dinero de un cajero automático en Cuba. En el video, donde mostró la cola, @kary_y_jony lanzó un dardo al youtuber mexicano Luisito Comunica por mostrar una imagen parcial de la realidad cubana durante su reciente visita a la isla.

“Estoy segura de que esto no te lo dijo Luisito Comunica. Sí, él te hizo la historia a medio contar”, dice la joven mientras muestra con la cámara la larga fila frente a una sucursal bancaria. “Llevo más de tres horas en esta cola del cajero, desde las ocho de la mañana. No vayas a creer que es este poquito de personas… miren para allá qué cantidad de gente”, añade, señalando una multitud que se extiende a ambos lados de la calle.

Según explica, de los tres cajeros disponibles solo uno tenía dinero. “No sé a qué hora voy a salir de aquí, dime tú qué crees”, concluye con evidente frustración.

El video ha generado comentarios diversos entre los usuarios que lo vieron. Algunos le ofrecieron ánimo –“Diosss, ánimo Kary”, escribió un internauta– mientras otros hicieron comparaciones con situaciones similares en Venezuela o recordaron que el propio Luisito Comunica había mencionado limitaciones en el sistema bancario cubano.

“Eso lo dijo Luisito”, apuntó un usuario, mientras que otra persona comentó: “Ya se parece a los cajeros del banco Venezuela del Porlamar”.

Las palabras de la joven se producen en medio de una polémica en redes por los videos del youtuber Luisito Comunica, que ha sido criticado por mostrar una versión idealizada de Cuba. En sus publicaciones, el influencer recorrió zonas turísticas, comió en restaurantes y presentó la isla como un destino accesible y lleno de oferta gastronómica.

La influencer española Laura Méndez cuestionó ese enfoque: “Ha grabado Cuba como si estuviera en Disney World, dando a entender que cualquiera puede encontrar comida por doquier, y eso no es verdad”. Añadió que Luisito “comió más en un día que un cubano en un mes” y lo acusó de omitir el contexto real del país.

Ante las críticas, Luisito Comunica pidió disculpas en redes sociales, reconociendo que “falló al no considerar que en Cuba, para muchos, comer es un lujo”. Expresó que se sintió afectado por los comentarios de cubanos que aseguraron no haber probado algunos de los platillos que mostró en sus videos.

Una situación persistente en el país

El pasado 18 de mayo, el Banco Metropolitano anunció limitaciones en los cajeros automáticos debido a “cambios tecnológicos”, aunque no ofreció detalles específicos. La mayoría de los comentarios en redes sociales coincidieron en que estas fallas son frecuentes.

En Santiago de Cuba, varios ancianos han sido vistos durmiendo en portales y aceras del centro histórico para intentar cobrar sus pensiones, en medio de la escasez de efectivo y el colapso del sistema bancario. Las imágenes muestran largas colas junto a cajeros automáticos y escenas de vulnerabilidad extrema, que reflejan el abandono estatal hacia los sectores más frágiles de la sociedad.

La situación no es exclusiva de los cajeros. En redes sociales también circulan reportes como el de una ciudadana que compartió imágenes del banco de Línea y Paseo, en La Habana, donde se observan decenas de personas esperando en el exterior. "Así estaba el banco de Línea y Paseo hoy en la mañana... no hay electricidad, no hay conexión, no hay", dijo reflejando el eterno dilema de problemas y carencias que padecen los cubanos

También en abril pasado, el creador cubano El Henry compartió un video viral donde mostraba las dificultades de sacar dinero en La Habana, entre apagones, equipos averiados y la necesidad de resolver “por la izquierda”, pagando comisiones a particulares.

La escasez de efectivo, sumada a los problemas estructurales del sistema bancario cubano, continúa afectando la vida diaria de millones de ciudadanos que deben enfrentar largas esperas y condiciones precarias para acceder a su propio dinero.

