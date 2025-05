"Ha comido más en un día que un cubano en un mes": Influencer española reacciona a vídeos de Luisito Comunica en Cuba

La influencer española Laura Méndez ha desatado un intenso debate en redes sociales tras criticar la imagen "idealizada" de Cuba que proyectó el youtuber mexicano Luisito Comunica durante su reciente visita a la isla.

"Dejemos de romantizar Cuba, por favor, os hablo con el corazón en la mano porque me duele mucho lo que pasa en Cuba y más me duele que salgan cosas que no son verdad", expresó Méndez (@lauramendezde) al comenzar su video, que suma miles de visualizaciones en TikTok.

La influencer reaccionó específicamente al video donde Luisito muestra comida callejera en la isla. "Ha mostrado la comida callejera enseñando los platos típicos, etc., pero eso no es la Cuba real, la Cuba real que viví yo y que viven millones de cubanos cada día está marcada por el control, la escasez y el dolor", afirmó.

En su opinión, el contenido presenta una imagen parcial de la realidad cubana. "Luisito ha grabado Cuba como si fuera un documental, y como si estuviera en Disney World dando a entender que cualquiera que vaya a Cuba puede encontrar comida por doquier, y eso no es verdad", dijo.

"Ha comido más comida él en un día que un cubano en todo un mes", añadió, y señaló que el influencer se alojó en hoteles de cinco estrellas, "como el Hotel Nacional, que apoya a la dictadura".

"La comida que ha comido es solamente para turistas, los cubanos no tienen dinero ni pueden pagar esa comida, y yo incluso, siendo turista en Cuba y con 2.000 euros en el bolsillo, me vine con 5 kilos menos", recordó.

Lo más leído hoy:

También compartió escenas cotidianas que vivió en la isla: "Hace más de dos años que hay gente que no come carne en Cuba, da igual que tengas dinero en ese país". Y mientras Luisito "hace un acting para la cámara", dijo, muchas personas hacen cola durante horas para conseguir "pan, leche o alimento".

"En Cuba no hay Mercado Libre, todo depende del Estado y este falla todos los días", continuó Méndez, describiendo carencias como la falta de agua potable, cortes eléctricos prolongados y farmacias vacías.

Recordó también cómo la leche para niños se distribuye de forma precaria: "La leche la traían en un camión y la gente esperando en la calle todo el día... la tiraban con una manguera bien sucia en un cubo sucio".

La influencer también habló sobre las restricciones digitales y la represión: "Hay muchas aplicaciones móviles que están bloqueadas y no hay libertad de expresión". Y concluyó: "Todo esto, consecuencia de un sistema que fracasó hace 65 años porque prometía igualdad y solamente genera miseria".

Según relató, tras su viaje a Cuba en 2022 fue buscada en su hotel por haber compartido contenido crítico. "Ya me querían encerrar", dijo, aludiendo a represalias por decir "la verdad sobre Cuba", donde fue increpada por ancianos mientras grababa una cola para comprar pan.

En un segundo video, Méndez intercaló fragmentos de su propia experiencia grabada en la isla con escenas del video de Luisito. El resultado, un montaje visual que contrasta sus vivencias con lo que el youtuber muestra: "Estamos pasando hambre y sed en Cuba", dice ella, mientras él celebra la comida callejera. "Son la una de la mañana y todavía no tienen leche", relata Méndez, mientras Luisito comenta: "Todo está delicioso".

En 2022, cuando estuvo en la isla, Méndez aclaró públicamente que su viaje no fue financiado por ninguna entidad: "No me pagaron ningún viaje para contar la verdad. ¿Por qué me iban a pagar por contar la de Cuba?", dijo en ese momento.

En medio del debate, Luisito Comunica publicó recientemente una disculpa pública en sus redes sociales: "Me rompe el corazón leer comentarios de cubanos diciéndome que nunca han podido probar algunos de los platillos que muestro". Explicó que su intención era "enaltecer la cultura cubana", pero reconoció que omitió un contexto crucial y se confesó con el corazón roto por comentarios de cubanos y por haber sido "tan insensible".

“Muchísimas personas jamás han probado carne de vaca”, confesó el youtuber en otra publicación en la que admitió que su intención inicial era mostrar la gastronomía típica de La Habana, sin prever el impacto emocional que su contenido tendría en los cubanos. En este nuevo video, Luisito expresó que “falló al no considerar que en Cuba, para muchos, comer es un lujo”, y que fue profundamente tocado por los miles de mensajes recibidos.

Otras voces han opinado sobre esto. El presentador Alexander Otaola le reprochó no mostrar la situación real de Cuba, mientras el periodista José Raúl Gallego sugirió que su entrada a la isla fue facilitada por el régimen para proyectar una imagen favorable. El rapero El B también reaccionó con versos críticos donde denuncia la “romantización de la miseria”.

Laura Méndez, por su parte, cerró su intervención con un mensaje a los turistas: "Si queréis apoyar Cuba, por favor no hagáis turismo con los ojos cerrados", y un llamado a los influencers: "Un comunicador con 40 millones de seguidores tiene la obligación de decir la verdad cuando viaja".