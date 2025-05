Gloria Estefan regresó por todo lo alto a los American Music Awards 2025 y lo hizo como solo ella sabe: con ritmo, energía y sabor latino. Desde Las Vegas, la artista cubana celebró 50 años de carrera musical con una presentación vibrante que encendió el escenario y emocionó a todos los presentes.

Vestida de negro con brillos, plumas y mucha actitud, Gloria arrancó su show con el clásico “Rhythm Is Gonna Get You” y el público se entregó desde el primer acorde. Pero el momento más simpático llegó cuando interpretó su nuevo tema, “La Vecina (No Sé Na)”: Jennifer Lopez, que estaba en primera fila junto a Emilio Estefan, no pudo resistirse al ritmo y se puso a bailar con él. ¡Momentazo!

La fiesta continuó con el infaltable “Conga”, ese éxito eterno que este año celebra nada menos que cuatro décadas de vida.

Las redes sociales también estallaron en elogios. El cantante Carlos Rivera comentó la actuación y dijo: “Maravillosa siempre amada Gloria”, mientras que la cantante Olga Tañón la felicitó por la gran presentación y le deseó más bendiciones. Una usuaria resaltó: “¡67 años y sigue deslumbrante!”, y otro fan afirmó: “Nadie representa mejor a los latinos que tú. ¡Te amamos!”

Con siete premios GRAMMY, más de 100 millones de discos vendidos y un legado que abrió puertas a generaciones de artistas latinos. Medio siglo después de haber comenzado su carrera, su energía sigue siendo arrolladora y así lo demostró en el escenario de los AMAs.

Gloria no solo cantó, también nos hizo viajar en el tiempo, nos emocionó y nos llenó de alegría. Su actuación fue un recorrido por su historia musical, pero también una muestra de que sigue más vigente que nunca. En una noche llena de estrellas, fue la cubana quien brilló con luz propia, recordándonos que hay canciones —y artistas— que no pasan de moda, porque ya forman parte de nuestra historia colectiva.

