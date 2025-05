La Diosa saca toda su finura y arremete contra Yessy World: "Este tipo de personas son bacterias"

Una nueva polémica está acaparando la atención de los cubanos en redes sociales, se trata de un enfrentamiento virtual entre la cantante La Diosa y la influencer Yessy World y de más está decir que entre ambas no han faltado la pullas y hasta ofensas.

Esta vez la cantante cubana sacó a relucir toda su finura y delicadeza, y con una sonrisa llena de ironía y sarcasmo le dedicó un extenso video a la creadora de contenido en el que, para sorpresa de muchos, no gritó ni protagonizó escándalo alguno.

Según La Diosa existen dos tipos de personas las ganadoras, luchadoras, emprendedoras que no van por la vida destruyendo a nadie, y otras, como Yessy World que a su juicio son “perdedoras, que sí quieren destruir y joder, tratar de humillar, hacerte sentir como que tú no vales nada”.

La artista arremetió con todo asegurando que personas como Yessy World “no tienen nada que ofrecer, no tienen un sueño, un propósito, han ido en decadencia, eran personas que se veían muy bien en redes sociales hace un tiempo atrás y ahora tú las ves que son unas porquerías en redes sociales que no tienen los números ni los seguidores de antes”.

“Este tipo de personas son bacterias”, resumió La Diosa y aclaró que le iba a sacar partido a sus críticas, a diferencia de antes que se alteraba con estas cosas y salía a insultarlos y gritarles, ahora ha decido tomárselo de otra forma.

“Vas a seguir siendo la que una vez gustó con un contenido con una paletica y lo perdió, Vas a seguir siendo la que necesita pedir dinero para pagar el alquiler de su casa. Bas a seguir siendo la que un día quiso la libertad de los cubanos y se arrodilló ante esa guerra constante por cobarde. Vas a seguir siendo la que estudió estomatología, pero nunca logró sacar una muela. Vas a seguir siendo la que hizo una cola en el rancho de Otaola para tirarse una foto conmigo”, le dijo La Diosa con una carga tremenda de sarcasmo.

La reacción de La Diosa llega después de una transmisión en vivo de Yessy World en TikTok donde se burló abiertamente de la cantante y la llamó falsa, “tú completica eres falsa, de la cabeza a los pies”.

“No es lo que quieras ser, es lo que siempre vas a ser, y tú de ahí nunca vas a salir. Vas a seguir cantando en los tugurios de quinta categoría. Vas a seguir llenando diez mesitas a lo sumo y vas a seguir siendo una vendedora de TikTok. Vas a seguir siendo influencer porque para cantante no te alcanzó. Vas a seguir haciendo covers porque la memoria no te da para crear buenas canciones que se peguen. Vas a seguir haciendo canciones de Lady Gaga, vas a seguir haciendo covers de Lauren porque para crear tú ya estás muy vieja”, fueron solo algunos de los insultos que le dedicó Yessy World a La Diosa.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre La Diosa y Yessy World