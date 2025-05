Cubana cuenta en shock lo que le pasó en Waltmart tras ser despedida: "Yo sé que fue Dios"

Una joven cubana compartió a través de la red social TikTok una conmovedora experiencia que vivió en una tienda Walmart de Estados Unidos, donde una desconocida le entregó un sobre con dinero en un momento de necesidad extrema.

“Yo sé que fue Dios”, dijo la joven visiblemente emocionada, mientras contaba entre lágrimas cómo se sintió al recibir la inesperada ayuda, justo después de haber pedido a Dios que le alcanzara el dinero para poder pasar la semana tras quedarse sin empleo.

“Nunca me había pasado esto. La persona se me perdió entre la multitud y cuando atino me digo: ‘niña, despierta’. Salgo rápido corriendo a ver si la veía en la tienda y nada”, narró aún conmovida por el gesto de solidaridad.

En el video, publicado en la cuenta @mamiypapi2023, la joven aprovechó para enviar un mensaje a la mujer que la ayudó: “Si estás viendo el video, bendiciones miles, que se te multiplique con lo que me ayudaste”.

La cubana aseguró que en ese instante estaba “en shock”, y que gracias al gesto anónimo podrá “comer dignamente” esta semana. “Yo le pedí [a Dios]. Ahora mismo estoy en shock”, reiteró con voz entrecortada.

El video ha generado decenas de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han elogiado el gesto y han mostrado solidaridad con la joven.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre el Impacto de Actos de Generosidad y la Experiencia de Inmigrantes Cubanos en Walmart