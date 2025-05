"¿Cuándo se quita esto?": Cubana confiesa lo que aún le dan ganas de hacer después de 6 años en EE. UU.

A seis años de haberse mudado a Estados Unidos, una cubana confesó con humor que no logra desprenderse de una costumbre muy arraigada por la escasez vivida en la isla: llevarse el papel sanitario cada vez que va a un baño.

La usuaria de TikTok @nayelisbouzariver compartió un video cargado de humor y nostalgia, donde revela que cada vez que entra a un baño en EE. UU. no puede evitar sentir el impulso de coger el papel higiénico, como lo hacía en Cuba.

“¿A qué hora, cuándo, en qué año se quita esto? Yo no lo supero”, expresa entre risas en la grabación, que acumula miles de visualizaciones y comentarios.

“¡Pregunta para los cubanos! ¿Quién más como yo? No puedo ver el papel sanitario”, escribió la joven junto al video, desatando una ola de respuestas de otros emigrados que se sintieron identificados.

La publicación ha generado un divertido intercambio de anécdotas, con cubanos en distintas partes del mundo compartiendo sus propias costumbres que, aunque parezcan extrañas fuera de Cuba, forman parte del equipaje emocional que muchos llevan consigo tras emigrar.

“No se quita nunca, a mí me pasa con los ceniceros jaja”, “Son las secuelas del comunismo que no se quitan” y “Confieso que me los he llevado también jaja”, comentaron unas cubanas en el video.

Lo más leído hoy:

La falta crónica de productos básicos en la isla, entre ellos el papel higiénico, marcó por años la rutina diaria de muchos cubanos, quienes desarrollaron estrategias para sobrellevar la escasez, como llevar siempre consigo servilletas o rollos de papel en la mochila.

Aunque Nayelis lleva ya varios años en tierras norteamericanas, su video pone en evidencia que hay hábitos que tardan mucho más en desaparecer, y que el humor es una forma poderosa de sanar, compartir y conectar con otros que han vivido experiencias similares.

Preguntas Frecuentes sobre las Costumbres Cubanas Persistentes en el Extranjero