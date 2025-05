Muere bebé de apenas dos meses en Santiago de Cuba en caso de presunta negligencia médica

Alex Romano, un bebé sano de apenas dos meses de edad, falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital Infantil Norte de Santiago de Cuba, conocido como "La Ondi", tras presentar complicaciones pocas horas después de haber sido vacunado en el Policlínico José Martí.

Su familia alega negligencia médica y exige justicia.

Una denuncia estremecedora

La tragedia ocurrió en el Distrito José Martí, donde residía el pequeño junto a sus familiares.

En la mañana de este martes martes, como parte del esquema regular de vacunación infantil, Alex fue llevado por sus padres al policlínico de su zona para recibir las vacunas correspondientes a su edad.

Lo que debía ser una visita rutinaria terminó, según denuncia la familia, en una pesadilla.

La denuncia fue realizada directamente por un familiar menor al periodista independiente Yosmany Mayeta, quien ha sido portavoz del caso a través de sus plataformas digitales.

"La doctora no le encontraba la venita y lo pincharon mucho la piernecita. Cuando llegó a la casa, no paraba de botar sangre", relató la fuente familiar.

Primeros síntomas tras la vacuna

Después de recibir la inyección, el bebé fue llevado de vuelta a casa.

Sin embargo, el sangrado persistente y el llanto inconsolable encendieron las alarmas en sus cuidadores. Preocupados por su estado, lo trasladaron esa misma tarde al Hospital Infantil Norte.

Allí, tras ser examinado por el personal médico, les aseguraron que "todo estaba bien" y decidieron enviarlo de regreso a su hogar. No obstante, la situación empeoró con el paso de las horas.

"A las 9 de la noche, regresan para La Ondi con el niño porque estaba llorando mucho y casi no respiraba. Según nos dijeron, el niño hizo un paro cardíaco y murió rayando la medianoche", detalló la fuente.

Una noche de desesperación y un desenlace trágico

Pese a los esfuerzos por salvarlo, el pequeño Alex falleció pasada la medianoche. La causa preliminar señalada por el personal médico fue un presunto "paro cardiorrespiratorio", aunque sus allegados consideran que pudo haber estado relacionado con un mal procedimiento en la administración de la vacuna.

Vecinos, amigos y conocidos de la familia describen en redes al infante como un niño sano y en pleno desarrollo.

"Lo que pensaban que iba a ser un día normal para vacunar a Alex Romano por sus dos meses, se convirtió en un día trágico de vueltas y vueltas en los hospitales, que paró en la terrible muerte de un infante", resumió Mayeta.

Fotografía desata las alarmas

Uno de los elementos más impactantes de la denuncia es una fotografía compartida por Mayeta Labrada. La imagen muestra al lactante con un hematoma de gran tamaño y coloración oscura en la región inguinal, zona alta del muslo, cerca de la ingle.

Esta lesión ha causado alarma y ha desatado un intenso debate entre profesionales de la salud, usuarios y madres preocupadas, debido a que el área afectada no coincide con los sitios comúnmente recomendados para inyecciones intramusculares.

Distintas voces reaccionaron con una mezcla de indignación, dolor y llamados a la responsabilidad médica.

Las opiniones se centraron en dos puntos: la incorrecta localización anatómica del procedimiento y la aparente falta de preparación del personal involucrado.

"Ahí no se ponen las vacunas, ¡Dios mío! Esa locura tiene que tener consecuencias"; "Eso se pone en el tercio medio del muslo, por la parte de afuera. Cuando se pincha, hay que aspirar para no inyectar en un vaso sanguíneo"; "Eso no fue una vacuna, ahí lo que se hace es extraer sangre para análisis de la femoral"; "Ni siquiera una extracción de la femoral debería causar un hematoma tan negro. Ese bebé debió sufrir mucho", fueron algunas intervenciones de personal sanitario.

Las declaraciones reflejaron una fuerte demanda de justicia y transparencia en torno al incidente. Las personas que opinaron coincidieron en que la lesión visible no es compatible con una correcta práctica médica, ya sea para vacunación o extracción de sangre.

La madre decidió que le realizaran la autopsia, para saber la causa del fallecimiento de su hijo y para formular una denuncia contra la doctora que trabaja en el Policlínico José Martí y quien, presuntamente, pudiera ser la responsable de la muerte del pupilo", concluye la denuncia.

El cuerpo del pequeño Alex fue velado este miércoles en la Funeraria Santiago, dentro de una pequeña caja blanca, mientras su entorno más cercano busca respuestas.

Hasta el cierre de esta nota, autoridades de salud en la provincia no se han pronunciado sobre el caso.