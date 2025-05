David Calzado asegura que no le interesa vivir en Estados Unidos: "He ido 60 veces"

El reconocido director de La Charanga Habanera, David Calzado, despejó rumores sobre un supuesto deseo de mudarse a Estados Unidos, durante una entrevista en el podcast “Solo gente bonita”, conducido por el youtuber cubano Jesús Cazorla.

Ante la directa pregunta del entrevistador: “¿Qué hay de cierto en que quieres irte a vivir a Estados Unidos?”, Calzado respondió con contundencia: “Esa es la cosa más incierta que he escuchado en mi vida, lo más incierto, la mentira más burda”.

El músico cubano aclaró que ha viajado en múltiples ocasiones al país norteamericano, principalmente por compromisos profesionales con su popular agrupación musical, además de visitas personales: “Yo he ido a Estados Unidos 60 veces, tengo 60 entradas a Estados Unidos. He ido con La Charanga a sus conciertos, he ido de turista en muchas ocasiones y la he pasado muy bien. La gente asocia que Miami es Estados Unidos. Miami es un frijolito de Estados Unidos”.

Calzado aprovechó para destacar su admiración por la diversidad de ciudades que ofrece ese país, aunque fue enfático al afirmar que no considera establecerse allí. “Estados Unidos es muy grande, hay ciudades maravillosas, pero ya te digo, si viviría fuera de Cuba algún día, que ya no lo creo, sería en España”, declaró.

El artista también compartió que tiene una hija y un nieto en Estados Unidos, pero reiteró que no contempla la idea de mudarse a vivir allá.

Las declaraciones de David Calzado llegan en un contexto en el que muchos artistas cubanos han optado por establecerse fuera de la isla, y escogen como destino justamente ese país, persiguiendo el “sueño americano”.

