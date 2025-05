¿Qué está pasando entre Alejandro Sanz y Candela Márquez? En medio de la promoción de "Bésame", su nueva colaboración con Shakira, la actriz ha dejado de seguir al cantante en redes sociales… y también a la artista colombiana. Un gesto digital que ha despertado inquietud entre seguidores y medios, justo cuando el videoclip de la canción comienza a ganar repercusión.

El videoclip de "Bésame", estrenado el 29 de mayo, exhibe una fuerte química entre Alejandro Sanz y Shakira, quienes cierran la historia con un beso en la mejilla de él a ella que, si bien puede interpretarse como un gesto puramente artístico, podría no haberle sentado muy bien a la actriz española Candela Márquez. Según una amiga cercana, no estaría feliz por la intensidad del video, alimentando especulaciones sobre una posible molestia personal.

Llama la atención que, apenas unas semanas atrás, Candela compartía públicamente su admiración por Shakira. Acompañó a la cantante en su primer concierto en Estados Unidos, voló en su avión privado e incluso publicó una foto juntas desde el backstage, resaltando su belleza y talento. Sin embargo, ahora la española ha dejado de seguir en Instagram a la colombiana también...

Desde que oficializaron su romance en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024, Alejandro y Candela se mostraron como una pareja consolidada. Compartieron celebraciones íntimas, viajes y momentos familiares, incluyendo la buena sintonía de la actriz con Manuela, la hija mayor del cantante. Sin embargo, ahora ese un unfollow revelan una distancia inesperada, y el silencio público solo incrementa la incertidumbre. ¿Se habrá molestado por la química que tienen Shakira y Alejandro Sanz?

Por su parte, Alejandro Sanz mantiene la calma. No ha eliminado sus publicaciones con Candela ni ha dejado de seguirla, y continúa volcado en la promoción de "Bésame". Mientras el revuelo crece, el cantante parece optar por dejar que la música hable por él.

¿Estamos ante un distanciamiento pasajero o el fin de la historia entre ellos? Es pronto para saberlo. Lo que sí está claro es que Alejandro y Shakira mantienen una amistad de más de dos décadas, desde su icónico éxito "La tortura" en 2005. Esa conexión, musical y personal, sigue viva, y en "Bésame" vuelven a demostrarlo.

Solo hay que leer las reacciones de la gente al videoclip para confirmar que a todos les encanta la pareja que forman. "La intensidad con la que se miran, me hace sentir que estoy interrumpiendo", "Los que pensamos que Alejandro Sanz muere por Shakira! Tan lindo que se ven los dos", "Es que la química que tienen Ale y Shak es de otro planeta", "Es imposible no pensar que hay algo más", "No me entra en la cabeza que haya tanta química, conexión y que sea solo actuación" o "Siempre he pensado que este par tienen una conexión más fuerte y lo expresan a través de la música", dicen algunos comentarios en YouTube.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez