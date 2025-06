Madre de Chocolate MC, desconsolada, pide desesperadamente ayuda para su hijo: "Perdió la mente"

La madre del reguetonero cubano Chocolate MC apareció recientemente en un video en directo transmitido en redes sociales, donde se mostró completamente desconsolada ante la delicada situación que atraviesa su hijo.

Acompañada de su hija Isis Sierra Hernández, quien además se encuentra embarazada, la mujer rompió en llanto mientras pedía públicamente desesperadamente ayuda.

“Por favor, no es el momento de enjuiciar, mi hijo está mal, mi hijo perdió la mente. No tengo fuerza para ver el video, no tengo fuerzas para verlo. Sé que la vida de mi hijo está corriendo peligro”, dijo entre lágrimas, visiblemente afectada.

Chocolate MC ha sido visto en varias ocasiones deambulando por las calles en aparente estado de alteración, posiblemente bajo el efecto de sustancias.

Su comportamiento errático y sus reiterados ingresos en prisión han generado preocupación tanto en su familia como entre sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento cubano.

“Eso me tiene muy desesperada y no puedo dejar esto en manos de mi hija que está embarazada. Temo también por ella y el bebé”, agregó la madre del artista, mostrando su angustia no solo por la salud mental de Chocolate, sino también por el bienestar de su familia más cercana.

Las imágenes recientes han causado conmoción en la farándula cubana y han reavivado el debate sobre el estado emocional del cantante, cuyo nombre real es Yosvanis Sierra.

Numerosos seguidores han expresado su solidaridad con la familia y su deseo de que el reguetonero reciba la ayuda profesional que necesita con urgencia.

