Novia de Chocolate cuenta su versión del arresto y pide ayuda urgente para el reguetonero: "Están a tiempo"

Yelena Ramírez, novia de Chocolate, ha lanzado un mensaje de auxilio tras el más reciente arresto del cantante, ha pedido que lo ayuden, advierte que todos están a tiempo de intervenir y de no dejarlo solo como hicieron con El Taiger.

“Yo sé que Yosvany tiene un corazón grandísimo. Lo único que él no está bien”, dijo la joven en entrevista con Telemundo 51.

Yelena asegura que el cantante está emocionalmente desbordado.

“Él no está bien, él necesita ayuda y lo han dejado solo. Lo mismo que hicieron con El Taiger, que lo dejaron solo. No están cuidando a sus artistas”, apuntó.

“Cuando le pase algo, entonces todo el mundo lo va a querer … igual que hicieron con El Taiger. Están a tiempo”, reiteró.

La joven subrayó que Yosvanys Sierra Arismin -nombre real de Chocolate- necesita apoyo y compañía, de sus fans y de su familia.

Sobre las causas que han llevado a Chocolate al punto en que se encuentra refirió: “Están pasando muchas cosas, muchas traiciones lo mismo de amistades que de mujeres. Ya es mucho”.

La versión de Yelena sobre los hechos que llevaron al arresto de Chocolate

Yelena Ramírez explicó que ella y Chocolate habían planificado dormir en un hotel el día antes de la cita en corte que el reguetonero tenía este miércoles por otro caso judicial.

Contó que ella fue a su casa cambiarse de ropa y que le entró una llamada desde la prisión. Cuenta que ella empezó a llorar y que desde el otro lado Chocolate le dijo: “Me jodieron”.

El relato del incidente en voz de Yelena dista de lo que dice la orden de arresto que dieron a conocer en las últimas horas varios medios de prensa.

“El muchacho pasa por al lado en un carro y lo graba. Eso a él lo molesta porque obviamente tú no quieres que te graben sin tu consentimiento”, dijo, sin hacer referencia en ningún momento a la presunta arma con la que amenazó al fan, algo que quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

“Yosvany estaba mal, muy mal, sin cabeza en ese momento”, observó la joven, y añadió que Chocolate le habría dicho al fan:

“Yo a ti no te voy a hacer nada, no te voy a quitar el carro porque yo no soy así. Entonces él se va al hotel a esperarme, pero parece que el hombre lo siguió y vio donde estaba y llamó a la policía”, concluyó la joven.

Yelena Ramírez no hizo referencia a que Chocolate habría exigido la entrega de dinero al fan, o que lo tuvo un par de horas retenido en el auto dando vueltas por la ciudad antes de dejarlo ir, algo que sí consigna la orden de arresto.

El incidente ocurrió en el estacionamiento del supermercado Chávez, en Opa-locka, en la mañana del martes 3 de junio.

La fiscalía señaló que el arma utilizada parece ser una réplica o un juguete, pero aun así se presentaron cargos formales.

Un abogado consultado declaró al citado medio que una persona que estando bajo fianza comete otro crimen, ya normalmente no le dan fianza. Otra razón por la que pueden negar la fianza es si está bajo probatoria y vuelve a caer preso.

Efectivamente, a Chocolate le fue negada la fianza este miércoles.

Yelena Ramírez le dejó un mensaje a su pareja: “Mi amor, te amo, y no te preocupes que por lo menos yo no te voy a dejar solo”.

Chocolate acumula nueve arrestos desde 2016 y actualmente enfrenta cinco procesos judiciales activos.

Se complica situación legal de Chocolate: Reincidencia judicial y una larga lista de cargos

El cantante no compareció este martes a otra audiencia pendiente por un caso anterior, en el cual debía responder por robo y solicitud de asesinato en primer grado.

Ante su ausencia, el juez programó una nueva comparecencia para este miércoles, pero la detención del reguetonero por el nuevo caso impidió que se presentara.

Chocolate MC ya enfrenta otros cuatro procesos judiciales abiertos, y con este nuevo caso, la cifra se eleva a cinco.

Entre los cargos anteriores se encuentran: Robo en vivienda desocupada

-Posesión de sustancias controladas.

-Intento de uso de sustancias controladas.

-Daños criminales entre $200 y $1,000.

-Amenazas escritas de asesinato o lesiones.

-Uso ilegal de dispositivos de telecomunicaciones.

En uno de estos procesos, está acusado de haber lanzado amenazas de muerte contra Damian Valdez-Galloso, el hombre acusado del asesinato del también reguetonero El Taiger.

Declaraciones previas del artista

Curiosamente, pocos días antes de este nuevo arresto, Chocolate MC había concedido una entrevista exclusiva a Telemundo 51, en la que afirmaba estar atravesando un proceso de cambio personal:

“Yo voy a estar tranquilito, yo voy a tratar de coger el hilo, yo voy a tratar de que la policía me deje en paz”, aseguró el artista en declaraciones al periodista Yusnaby Pérez.

En esa misma conversación, el reguetonero reconocía sus errores pasados y expresaba su deseo de mejorar: “Tengo hijos, tengo familia. Y sé que toca cambiar hábitos.”

El nuevo arresto se produce apenas una semana después de que el artista fuera liberado bajo fianza, el pasado 25 de mayo, tras una breve estancia en prisión.

La madre de Chocolate, quien reside en España, ha pedido públicamente que le otorguen una visa para viajar a Estados Unidos y encargarse de su hijo, alegando que tiene problemas de drogadicción, que perdió la mente y que su vida corre peligro.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2017 con una visa cultural, Chocolate MC ha sido arrestado en nueve ocasiones, lo que complica cada vez más su situación legal y su permanencia en el país.

Chocolate tiene orden de deportación desde 2022, pero el gobierno cubano no lo acepta.