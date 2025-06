Mía, la hija de Rachel Arderi y Oniel Bebeshito, se ha convertido en una mini influencer desde muy pequeña gracias a la gestión de sus padres en redes sociales. Desde que le crearon una cuenta en Instagram, ha acumulado miles de seguidores interesados en sus adorables fotos y videos. Sus padres comparten momentos cotidianos, como su primer "Get Ready With Me" (GRWM), lo que ha capturado la atención del público.