Gloria Estefan se ha mostrado orgullosa del camino que ha recorrido su hija Emily Estefan en el amor. La joven artista lleva nueve años de relación con su novia, Gemeny Hernández, y aunque hoy vive ese vínculo con libertad, no siempre fue fácil compartirlo con su familia.

Durante una reciente entrevista, Gloria confesó que le sorprendió que Emily sintiera temor de contarles que era lesbiana, considerando que siempre han sido una familia de mente abierta. “Cada persona tiene su proceso”, dijo la intérprete de “Mi tierra”, agregando que lo importante es que ahora su hija puede ser quien es, sin esconderse.

“La gente le teme a lo que no entiende”, reflexionó la artista. “Para mí el amor es amor y mientras no se le haga daño a nadie, ¿quién soy yo para decirle a alguien a quién amar?”. Hoy, Emily no solo cuenta con el apoyo de sus padres, sino que también trabaja junto a su madre en varios proyectos musicales.

Gloria, además, destacó que le emociona ver feliz a su hija, disfrutando de una relación estable y auténtica. Ambas han compartido escenario y momentos especiales, como la presentación del álbum Raíces, donde Gemeny también estuvo presente.

Mientras acompaña a su hija en este proceso, Gloria continúa celebrando su propia historia de amor con Emilio Estefan, con quien lleva más de 40 años de matrimonio. “Nos apoyamos mutuamente y queremos que el otro triunfe. No hay egos”, aseguró.

Preguntas frecuentes sobre la relación de Emily Estefan y el apoyo de Gloria Estefan