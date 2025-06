Cubana entre lágrimas por despido de sus compañeros en Walmart: "Dios toque el corazón de quienes toman esas decisiones"

Una trabajadora cubana residente en Estados Unidos compartió en redes sociales su dolor por los recientes despidos de compañeros migrantes en una tienda de Walmart, donde algunos empleados con estatus migratorio irregular perdieron sus trabajos tras la decisión de la empresa de prescindir de quienes tienen el TPS vencido.

“Solo le pido a Dios que toque el corazón de todas las personas que toman estas decisiones y que les dé la residencia a todos los migrantes, Dios”, escribió la joven cubana visiblemente afectada en un video publicado en TikTok.

Entre lágrimas, relató que aunque ella conserva su empleo gracias a que cuenta con residencia, varios de sus compañeros no corrieron la misma suerte: “Gracias a Dios yo tengo la resienciencia y no me sacaron del trabajo, pero hay muchos compañeros que sí. Es lamentable lo que está pasando”.

La mujer explicó que en su tienda despidieron a seis trabajadores, mientras que en otras sucursales les dieron plazo hasta el 20 de junio. “La verdad que son pocos, son 6, pero es triste, los ves, te miran y tienes que llorar. Que te saquen así, tienen que pagar renta, comida”.

“Dios ponga su mano en el corazón de cada persona que tenga que ver con los indocumentados”, añadió con la voz entrecortada.

El testimonio de la cubana fue compartido en su cuenta de TikTok @solgianlucas y ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales que han estado al tanto de la difícil situación migratoria que atraviesa el país.

Los despidos masivos de trabajadores con TPS vencido en Walmart han generado polémica en varios estados del país, especialmente entre comunidades migrantes.

Según reportó CiberCuba, la decisión afecta a empleados cuya autorización temporal de permanencia y trabajo ya no está vigente tras la derogación de políticas anteriores.

Preguntas Frecuentes sobre los Despidos de Migrantes en Walmart