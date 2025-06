Con el Hard Rock Stadium vibrando al ritmo de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira volvió a demostrar que su poder escénico no tiene límites. Pero si alguien pensó que la noche no podía mejorar, bastó con que sonaran los primeros acordes de "La Tortura" y Alejandro Sanz apareciera en el escenario para desatar la locura. ¡Boom! Instantáneamente, el concierto se convirtió en una oda a la nostalgia, la complicidad y el buen rollo.

A dos décadas del lanzamiento de este tema icónico, Shakira y Alejandro no solo revivieron un hit, sino que encendieron el estadio con miradas, sonrisas y esa energía única que solo ellos saben compartir. Ella, con transparencias doradas y su melena rubia al viento; él, elegante y sobrio, acompañándola con esa voz que sigue robando suspiros. Y cuando pensábamos que no podía ser más tierno, la colombiana soltó: “Eres lo más bello que ha parido España… después de mis hijos”. ¡Aplausos, corazones y más de un suspiro en la grada!

Alejandro Sanz, que no se quedó atrás en romanticismo, respondió desde su Instagram con un mensaje que derritió a medio internet: “Mi Shaki, siempre única. Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia”. Si esto no es amor —aunque sea del artístico—, no sabemos qué lo es.

La presentación, que forma parte de la gira mundial de Shakira, fue también una excusa perfecta para volver a cantar juntos después de años y confirmar que la magia sigue intacta. Y mientras los fans gritaban “¡ya cásense!”, ellos se dedicaban palabras que parecen salidas de una canción. Por cierto, hablando de canciones: su más reciente colaboración, "Bésame", es otra joyita con la que vuelven a demostrar su química en el estudio.

Pero Shakira no solo conquistó a sus fans esa noche: entre las asistentes también estuvo Antonela Roccuzzo, quien no ocultó su entusiasmo por el espectáculo. La esposa de Lionel Messi compartió un post en sus redes sociales celebrando la energía y el poder de la colombiana sobre el escenario, confirmando que Las Mujeres Ya No Lloran también tiene seguidoras de lujo.

¿Y Candela Márquez? La actriz española —que ahora sigue a Alejandro Sanz, pero no a Shakira— ha dejado en el aire si la pareja logró superar la crisis sentimental que se rumoreó semanas atrás, cuando ella dejó de seguirlo en redes. En cualquier caso, los fans no perdonan: los comentarios están entusiasmados con la idea de Shaki y Sanz juntos y apuntan que son la pareja perfecta. Y aunque ambos insisten en que solo los une una profunda amistad, las redes sociales los siguen imaginando como protagonistas de una telenovela pop.

Lo más leído hoy:

Lo cierto es que cuando estas dos estrellas se encuentran, todo brilla un poco más. Y quién sabe… tal vez el universo tenga preparada una cuarta, quinta o sexta toma de esta historia que, musicalmente, ya es leyenda.

Preguntas frecuentes sobre el concierto de Shakira y Alejandro Sanz en Miami