Nicky Jam está de estreno y no precisamente con una canción. El cantante compartió un video en Instagram donde aparece frente a un jet privado, que no dudó en llamar su “nuevo juguete”. Vestido con ropa de diseñador, cadenas doradas y actitud relajada, Nicky posa junto al avión y hasta se sube sobre una de las alas, señalando con orgullo el logo con su inicial.

En el video, se lo ve moviéndose al ritmo de "Hiekka", su reciente colaboración con Beéle, que está arrasando en las plataformas digitales. No fue una elección al azar: en el mensaje que acompaña la publicación, el artista destacó que el éxito del tema y las regalías que está generando han sido clave en esta nueva etapa de su carrera. “Hiekka rompiendo, esas regalías están dejando frutos. La gloria es de Dios y agradecido siempre con ustedes, mi gente. Sin ustedes nada”, escribió el reguetonero, que nunca ha ocultado sus logros a sus seguidores y ha mostrado sus anteriores jets privados con los que viaja por el mundo.

La publicación explotó en reacciones. En solo unas horas superó los cien mil me gusta y generó una cascada de comentarios entre el entusiasmo, la nostalgia y alguna que otra crítica. Uno de los mensajes que más conectó con el público fue el de un seguidor que le escribió: “Qué chimba, papi, como recuerdo en el 2016 cuando íbamos a los shows en Mazda”. Un guiño a los tiempos en que Nicky recorría las ciudades en autos comunes, mucho antes de los jets y las giras internacionales.

Muchos seguidores lo felicitaron con cariño: “Te lo mereces”, “Leyenda” o “El verdadero nuevo cohete”, mientras que otros se tomaron la libertad de bromear: “Mis regalías me dan para un sándwich” o “Fiao hasta un barco”. También hubo quien le pidió: “Préstamelo a ver si me voy de Cuba, chico”.

Como suele pasar con las figuras públicas, también llegaron los comentarios más serios. Algunos le pidieron que no pierda la humildad y otros cuestionaron si el avión era realmente suyo o rentado para la gira. Pero más allá del debate, el tono general fue de orgullo colectivo por lo lejos que ha llegado el cantante.

Con este nuevo capítulo, Nicky Jam deja claro que el éxito no le ha hecho olvidar sus orígenes. Él mismo lo dijo en su mensaje: todo es gracias a Dios y a su gente. Ahora los viajes ya no son en Mazda, pero el recuerdo de esos días sigue vivo… y parece que sus fans no lo van a dejar olvidar.

