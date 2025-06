El reguetonero cubano Ja Rulay está enamorado y no tiene miedo de gritarlo a los cuatro vientos. En sus historias de Instagram, el intérprete ha compartido varias fotos y videos junto a su nueva pareja, una joven rubia que, además de robarle el corazón, se ha tatuado su nombre en la piel.

“Todo por ti, mi reina. Te amo”, escribió el cantante en una de las publicaciones, donde se le ve abrazado con su chica sobre un mirador en Madrid, lo que sugiere que la relación no es reciente, ya que el cantante estuvo en España hace algunos meses. En otras escenas aparecen disfrutando de la playa, paseos románticos y momentos relajados, siempre muy cariñosos.

Hace algunos días, Ja Rulay ya había dado señales del romance al compartir una imagen del tatuaje: en la nuca de la joven se puede leer su nombre en letras rojas. Aquel gesto lo recibió con emoción y orgullo. “Lo mejor que me ha pasado en mi vida es tenerte a mi lado... Me acabo de levantar y este ha sido el mejor despertar que he tenido en mucho tiempo. Solo me faltas tú aquí, pero pronto ya. Te amo mucho. Te voy a hacer muy feliz”, escribió entonces, sin dar más pistas sobre quién era ella, pero dando a entender que la joven no vive en Cuba y que pronto se reencontrará con ella.

Sin embargo, en las últimas horas, el reguetonero ha compartido por primera vez un video mostrando varias fotos románticas con su pareja y, con ello, la ha presentado oficialmente ante sus seguidores. Un paso que confirma que la relación va en serio y que él está completamente entregado a este nuevo amor.

Las imágenes hablan por sí solas: Ja Rulay está perdidamente enamorado. “Estás cambiando a un hombre para bien. Ese es el orgullo más grande que puedes tener”, escribió conmovido, reconociendo que esta relación ha tenido un impacto muy positivo en su vida.

Captura de Instagram

Lo más leído hoy:

Con este gesto, el reguetonero se deja ver en una nueva etapa más sentimental y madura, alejada por momentos del estilo provocador que suele mostrar en redes. Sin duda, este nuevo capítulo ha dejado a más de uno con una sonrisa. Y sí, todos están deseando saber más sobre la misteriosa rubia que ha conquistado el corazón de Ja Rulay.

Preguntas frecuentes sobre Ja Rulay y su nueva relación