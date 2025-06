Policía costera de Miami paró yate con un grupo de latinas y se la formaron: "Sin miedo al arresto"

Un video publicado en TikTok ha desatado carcajadas y suspiros en redes sociales, luego de que un grupo de mujeres latinas a bordo de un yate en Miami fuera interceptado por una patrulla de la policía marina, y en lugar de alarmarse por la detención, terminaran coreando un tema musical dedicado al agente.

En las imágenes, compartidas por la usuaria @anasimg_ en TikTok, se observa cómo el bote es abordado por un oficial de la policía costera, pero lejos de entrar en pánico, las pasajeras reaccionan de una forma muy distinta al notar la presencia de un atractivo agente.

“Cuando te detiene la policía marina en Miami pero él es un papi y nosotras latinas”, se lee en el texto superpuesto del video que acompaña la escena.

Acto seguido, el grupo de chicas rompe en carcajadas y comienza a cantarle en coro el tema “Bandido”, de la mexicana Ana Bárbara, específicamente la línea “Te atraparé, bandido...”.

El momento, grabado entre bromas y gritos entusiastas, ha generado miles de visualizaciones en pocas horas y se ha sumado a una tendencia creciente en TikTok en la que usuarias acompañan videos de policías apuestos con esta canción como fondo musical.

El incidente no pasó a mayores y, según se puede interpretar en el video, la interacción entre el oficial y las chicas se mantuvo en un tono completamente festivo y respetuoso.

Lo más leído hoy:

“Ese policía no estaba preparado para tanto poder latino”, comentó una usuaria, mientras otra añadió entre risas: “Si me para así, que me esposen ya mismo”.

Este tipo de interacciones simpáticas entre civiles y fuerzas del orden suelen volverse virales, pero también reflejan cómo el humor y el carisma pueden suavizar tensiones incluso en escenarios inesperados como una inspección marina.

Preguntas frecuentes sobre el video viral de las latinas en el yate en Miami