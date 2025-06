"Siempre están en lo mismo": Cubano en EE.UU. odia que le pase esto

Un joven cubano ha generado un encendido debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que critica una de las preguntas más comunes entre los cubanos en el exterior: “¿Cuánto tiempo llevas aquí?”

“Yo me pregunto por qué cada vez que me encuentro con un cubano me pregunta qué tiempo yo llevo aquí, como si yo estuviera preso, como si estuviera cumpliendo años aquí”, expresó con tono irónico el usuario @brayan_eljoker en su cuenta de TikTok.

El joven continúa su reflexión con un mensaje claro: “Yo estoy libre, llevo unos cuantos años ya, ¿cuál es tu problema? Yo estoy aquí para siempre ya, no voy a salir”.

Además, señala que muchas veces esta pregunta viene cargada de una actitud de superioridad: “Y entonces si lleva más años que yo lo tengo que respetar”.

Las palabras del joven han resonado con miles de cubanos que viven fuera de la isla, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde esta frase es casi un ritual en los primeros encuentros entre compatriotas.

Sin embargo, el video también ha despertado críticas de quienes consideran que se trata de una simple curiosidad o una forma de iniciar conversación.

La publicación ha alcanzado miles de reproducciones y comentarios, reflejando un sentimiento común entre los migrantes cubanos: la necesidad de cuestionar los códigos sociales heredados y reevaluar las dinámicas de convivencia en el exilio.

Más allá del tono humorístico, el video ha servido para poner sobre la mesa un tema recurrente entre la diáspora cubana: las jerarquías no dichas basadas en el tiempo fuera del país y la presión por “demostrar” integración o éxito en el exterior.

