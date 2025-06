Oniel Bebeshito comparte con Anuel AA y sus seguidores reaccionan: "Le caes mal, se le nota"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito compartió en su cuenta de Instagram imágenes junto al cantante puertorriqueño Anuel AA, y lo que parecía un momento emocionante para el cubano, fue interpretado de forma muy distinta por sus seguidores.

En una de las imágenes, ambos artistas posan juntos en lo que parece ser un club nocturno. En otra, se ve un breve clip del momento exacto en que se saludan con un gesto de puño, aparentemente con cordialidad.

Sin embargo, la expresión seria y distante de Anuel llamó rápidamente la atención de los fans de Bebeshito. Los comentarios no tardaron en llegar y muchos fueron directos con sus interpretaciones.

"Le caes mal a Anuel, se le nota"; "Anuel: y es obligado tirarme esta foto"; "Anuel acomplejado porque el Bebe trae sus mismas gafas"; "Se veía bien emocionado el pana Anuel"; "No puede ser que cada vez que el Bebeshito se tire una foto con Anuel, Anuel tenga esa cara"; "No lo rueda él no se acaba de dar cuenta"; "Mira la cara de Anuel como que no quiere estar ahí, dirá quién será este tipo, a los comunistas no los quiere nadie", comentaron algunos.

Otros le recordaron al reguetonero cubano que su amistad con Tekashi 6ix9ine puede no ser bien vista por el boricua: "Yo creo que Anuel sabe que grabaste con 69"; "Anuel todo serio como diciendo deja la wara que tú eres amiguito de 69"; "La cara de Anuel lo dice todo, a 69 no le gusto tu foto".

Aunque Bebeshito no ha respondido directamente a los comentarios, es evidente que muchos de sus seguidores percibieron una frialdad de parte de Anuel que contrasta con el entusiasmo habitual del cubano al compartir este tipo de momentos con figuras del género urbano a las que aprecia como un fanático más.

