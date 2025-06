A gritos de "¡Viva Cuba Libre!", Melendi improvisa junto a Aymée Nuviola para los cubanos en Miami

El Kaseya Center se convirtió este viernes en un templo de emoción y libertad para miles de cubanos que, entre aplausos y lágrimas, presenciaron un momento inolvidable. El cantante español Melendi y la reconocida artista cubana Aymée Nuviola unieron sus voces una vez más para cantarle a Cuba, a su pueblo y a la esperanza de una isla libre.

Antes de interpretar la canción “Pan para Yolanda”, Aymée se dirigió al público con un mensaje claro y contundente. “Esta canción, como dice Melendi, solo incita al amor y refleja desde el respeto la realidad de un pueblo que no tiene voz. ¡Viva Cuba Libre y libertad para los presos políticos!”, proclamó la artista, mientras los asistentes respondían al unísono con vítores y ovaciones.

Lejos de esquivar el compromiso, Melendi aceptó el reto de Aymée de improvisar unos versos en el escenario, dedicados especialmente al público cubano, ese que lo quiere como a un hermano.

Sin titubeos, se sumó al grito de “¡Viva Cuba Libre!” que retumbó en cada rincón del recinto y que agradecen profundamente quienes se oponen a la dictadura que gobierna en la isla.

A través de sus redes sociales, Nuviola compartió la emoción vivida durante la noche: “Anoche el Kaseya Center vibró y cantó al ritmo de nuestra canción ‘Pan para Yolanda’. Más emotivo no pudo ser, más simbólico que esta unión de voces clamando por nuestro pueblo cubano, sería más show que otra cosa. ¡Gracias, Melendi, you are the best! Y hoy repetimos”, escribió junto a imágenes del concierto.

El momento de ambos en el escenario no fue un simple espectáculo musical, sino un acto de resistencia y apoyo a quienes desde Cuba o en el exilio siguen alzando la voz por la libertad. El hecho de que un artista internacional como Melendi se sume a ese reclamo es una muestra de solidaridad que los cubanos en cualquier parte del mundo agradecen.

