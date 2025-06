“¿Cómo llegamos a esto?”: Aly Sánchez lanza mensaje contundente a la comunidad cubana en EE.UU.

La actriz, comediante y presentadora cubana Aly Sánchez lanzó un llamado a la reflexión y la unidad dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, al compartir una experiencia conmovedora con una seguidora recién llegada por la frontera y, además, un video cargado de emoción y nostalgia donde lamenta el rumbo que han tomado las relaciones entre compatriotas.

“Esta seguidora fue a verme después de haber cruzado frontera y me conmovió mucho el mensaje que me mandó”, escribió Aly en Instagram. “Lloré un poco, pero me hace muy feliz poder ser una ayuda para que olvide el momento que está pasando”.

Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de agradecimiento se transformó en una dura reflexión sobre la pérdida de empatía, el auge del odio y la división dentro del propio exilio cubano. “¿En qué momento cambiamos como comunidad?”, preguntó. “¿Cómo dejamos de preocuparnos y ayudar a cada uno de nuestros hermanos que llegan?”

Aly criticó que algunos se alegren por la deportación de madres trabajadoras que dejan hijos atrás, y cuestionó la actitud de quienes usan el número de ICE para denunciar y “chivatear” a otros cubanos.

También dirigió sus palabras a los políticos de origen cubano que, según ella, han fallado en defender los intereses de su comunidad. “El político que no responda a nuestros intereses no merece ser reelecto”, señaló.

Estas declaraciones se dieron en la última función de su espectáculo “El show de Aly Sánchez”, celebrada el pasado viernes 13 de junio en el Flamingo Theater Bar de Miami, donde además compartió un video en el que, visiblemente emocionada, expresó:

Lo más leído hoy:

“De verdad que es muy triste todo lo que estamos pasando. Yo creo que cada familia de Miami tiene alguien que es un ‘hígado en el agua’, una persona que no ha logrado legalizarse. Y ojalá podamos escoger estos momentos políticos que nos entiendan bien… Ojalá nos ayudemos unos a otros. Ojalá y no nos alegremos de las cosas malas, porque todos, alguna vez, estuvimos con miedo, escondidos, escuchando los teléfonos”.

Las palabras de Aly han generado un fuerte eco en redes sociales, especialmente entre quienes han vivido el drama de la migración, el miedo a la deportación y la soledad del recién llegado. Su mensaje se convierte en un grito desde el corazón: volver a ser una comunidad que no se da la espalda, que se defiende y se reconoce en la lucha del otro.

En tiempos de incertidumbre política y endurecimiento de políticas migratorias, su voz se suma a la de muchos cubanos que reclaman más empatía y menos odio, más solidaridad y menos delación entre cubanos.