Cubana en EE.UU. conmueve con su petición: "No sientan pena por mí, simplemente apóyenme"

“He hecho tres veces el video y tres veces lo he borrado, porque no quiero usar palabras que las personas puedan malinterpretar”, comienza diciendo una cubana radicada en Estados Unidos que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok al contar su situación actual.

Yardenis Alfonso Marrero ( @yardenis.alfonso2), quien emigró desde Cuba y lleva casi un año en territorio estadounidense, enfrenta ahora el reto de aplicar a la residencia, pero sin haber logrado reunir el dinero necesario. “Hace muchos días les conté que ya me queda poco tiempo… el mes que viene me toca aplicar a la residencia”, explica en el video. “No hemos podido reunir el dinero, por cuestiones de la vida, por cuestiones económicas… hace poco terminamos de pagar la deuda de la travesía”.

Su pedido no es económico ni material, sino comunitario. “Yo no necesito que nadie me regale nada, tengo dos manos y dos pies. Solo necesito que compartas mis videos, que les des like, que interactúes con ellos”, expresa. “Cada vez que ustedes vean un video mío, compártanlo. Con eso me están ayudando”.

La cubana aclara que no se trata de pedir sin trabajar: “No quiero que piensen que estoy utilizando mis redes sociales para pedir cosas. Yo trabajo, me levanto a las 5 de la mañana para editar, crear contenido, revisar mis redes, luego me voy al trabajo y regreso en la tarde. Esa es mi vida todos los días”.

Su objetivo es claro: impulsar la visibilidad de sus publicaciones para aumentar las posibilidades de monetización a través de ventas de productos que promociona. “Cuando tú compartes mi video, TikTok detecta que está teniendo interacción y lo muestra a más personas”, explica. “Así tengo posibilidades de que alguien compre el producto, y con eso puedo reunir el dinero que necesito para aplicar a la residencia”.

La comunidad respondió de inmediato y con fuerza. Cientos de mensajes de aliento, solidaridad y fe se volcaron en los comentarios. “Ya te compartí este y todos los que vea, besitos”, escribió una seguidora. “Me dio mucho sentimiento tu video, pero no te aflijas, que Dios es grande y vas a resolver tu problema”, dijo otra.

Lo más leído hoy:

Varios mensajes la animan con frases como: “Confía en Dios y clama, Él te responderá”; “Tú puedes, lo vas a lograr”; “No te preocupes, todo se resuelve, no estás sola”; “Ánimo, guerrera, sigue adelante, ya verás que sí se puede”; o “No sientas pena, estamos aquí para apoyarte”.

No faltaron quienes ofrecieron soluciones prácticas o información útil: “Puedes aplicar por bajos recursos”, “Busca ayuda en oficinas luteranas o en iglesias, ellos te asesoran sin costo”, o “Apóyate en tarjetas de crédito sin intereses para resolver”.

Entre los mensajes más emotivos se encuentran también experiencias compartidas por otros migrantes: “Yo también estoy pasando por lo mismo, no he podido pagar la deuda y me toca aplicar el 21”, confesó una usuaria. Otra comentó: “Yo estuve 10 meses en México, llegué con deudas y sin trabajo, pero lo logré, tú también puedes”.

No es la primera vez que Alfonso Marrero se hace viral por su espíritu emprendedor. En octubre pasado contó cómo había comenzado a montar su negocio de limpieza en Arizona con una inversión mínima y mucha determinación: “Hay que empezar con lo básico, con lo que uno puede, y buscar clientes”, decía entonces.

En aquel video mostraba cómo usó parte de la ayuda del gobierno para comprar guantes, cepillos, esponjas y una aspiradora de bajo costo, con el objetivo de generar ingresos propios. Su mensaje era claro: “Todas podemos encontrar cómo generar dinero”.

Ahora, a semanas de enfrentar una fecha clave para su estatus migratorio, vuelve a dirigirse a su comunidad: “No sientan pena por mí, simplemente apóyenme. No estoy pidiendo limosna, solo necesito interacción en mis videos para poder seguir trabajando y alcanzar mi meta”.

La historia de Yardenis es un testimonio de lucha, perseverancia y dignidad en medio de las dificultades que enfrentan muchos migrantes cubanos en Estados Unidos. Su voz, amplificada por las redes, es hoy un símbolo de cómo la solidaridad digital también puede marcar la diferencia.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de migrantes cubanos en Estados Unidos