A pesar de estar en apagón, cubano dice estar feliz en Cuba por estar con su hija: "Hay que tener dinero para vivirla rico"

Un cubano identificado como @maykel.nuez5 en TikTok ha compartido un video desde Cuba que se ha hecho viral por su mensaje de resignación y optimismo ante las difíciles condiciones de vida en la isla, especialmente los frecuentes apagones eléctricos.

En el video, que fue grabado de noche, el hombre aparece junto a su hija pequeña y dice:

“Aquí en Cubita la bella, sin corriente, pero feliz. Mira, con mi hija, mira qué cosa más linda, mira. Miren la princesa esa, ay Dios. Oye, si quiere que no venga la luz, que esto aquí es una felicidad. Aquí no hay bills, aquí no hay nada, aquí se vive. Lo que hay que tener es, mira, dinero es lo que hay que tener aquí para vivirla rico. Miren con la familia, miren qué cosa más linda. Miren eso.”

La grabación muestra a la niña en un ambiente oscuro, iluminado por linternas o luces de celulares, una escena ya común en muchos hogares cubanos debido a los prolongados apagones que afectan la isla.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios aplauden la actitud positiva del padre, mientras que otros critican la naturalización de las carencias que afectan a millones de cubanos, quienes deben lidiar a diario con la falta de servicios básicos, incluidos la electricidad y el agua potable.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, marcada por una inflación galopante, escasez de alimentos y un sistema eléctrico colapsado, este tipo de contenidos reflejan tanto la capacidad de resistencia del pueblo cubano como la dura realidad que enfrentan.

El testimonio de este padre, aunque teñido de alegría, también pone en evidencia la resignación con la que muchos cubanos enfrentan su día a día, donde el concepto de felicidad se redefine ante la precariedad.

