Desgarrador testimonio de una cubana cuyo esposo fue detenido por ICE: "Cuenten su historia, hagamos esto más viral"

Laura Yanet García, una joven residente en Jacksonville, ofreció un desgarrador testimonio de la detención este martes de su esposo, un cubano con I220-A, por parte de agentes de ICE en la ciudad de Orlando.

García instó a quienes atraviesan una situación similar a contar su historia en redes para unirse como comunidad y hacerse oír.

“Los exhorto a que, por favor, cuenten su historia. Hagamos esto más viral de lo que está, luchemos por nuestros derechos. No es cuestión de buscar un culpable, es unirnos como comunidad latina que somos, que vinimos huyendo de lo que teníamos allá”, dijo en una intervención en TikTok.

“Vinimos aquí a trabajar, a crecer, a tener un futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos. Es una injusticia lo que están haciendo con nosotros. Los exhorto a que cuenten su historia”, añadió.

La detención

En el caso del esposo de Laura Yanet el arresto tuvo lugar -como ya viene siendo costumbre- a la salida de corte, en su caso su primera corte de inmigración desde que llegó a Estados Unidos.

Su pareja es un cubano con I220-A al que este martes le desestimaron su caso de asilo

Lo más leído hoy:

Visiblemente afectada, Laura Yanet describió en un primer video en la citada red social cómo se desarrollaron los acontecimientos dentro de la sala.

Explicó que el juez atendió primero los casos que tenían abogados y luego procedió con los que no tenían y era su primera corte.

“¿Qué hizo el juez? A cinco o seis les dio corte para 2026. ¿Qué pasó después? Dijo en inglés a quienes estaban sentados junto a él que todos los demás que estaban en la sala estaban en ‘la lista’. Yo hablo un poco de inglés y entendí lo que él dijo, y ya me pareció super raro”, apuntó la joven.

Laura Yanet García precisó que a la siguiente persona ya le desestimaron el caso. Le dijeron que el gobierno tenía el derecho de hacer eso, y que él podía apelar.

“Procedió a hacer eso con los siguientes cuatro, hasta que llegó mi esposo. Cada vez que uno abría la puerta estaban los oficiales de ICE en la parte de afuera”, dijo rota de dolor.

“Cuando salimos nosotros, que le desestimó el caso a mi esposo también, estaban como cuatro o cinco oficiales de ICE y se lo llevaron, y yo les dije que por favor no lo hicieran, que tenemos una niña de un año, que nosotros somos de Jacksonville y que estamos en Orlando y que no teníamos cómo regresar porque él es el que maneja, yo no manejo”, relató la joven.

"El ICE está haciendo lo que le da la gana"

Laura Yanet dijo que los oficiales la trataron bien, que fueron “muy condescendientes”, pero que le respondieron que no podían hacer nada, que no dependía de ellos.

Le dijeron, además, que quizás hoy mismo la llamaban para ver qué pasaba, para ver qué decisión iban a tomar.

"Mi esposo paga sus taxes, tiene su permiso de trabajo, tiene su asilo político perfecto, no tiene antecedentes, no tiene absolutamente nada, es un ciudadano ejemplar como aquel que dice, y aun así le desestimaron el caso por estar en una famosa lista", lamentó.

“¿De dónde sacaron la lista? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la libertad, el país que tanto habla de libertad? ¿No es que solo iban detrás de los delincuentes? Que yo sepa, no es un delincuente ni muchos de los que estaban en esa sala”, se quejó.

“El ICE está haciendo lo que le da la gana, así que tengan cuidado”, concluyó.

En un segundo video, ya más calmada, la joven agradeció el apoyo recibido de parte de muchas personas.

Contó que su esposo la llamó por teléfono pero que todavía no lo habían procesado y que tampoco le habían dicho por qué estaba detenido, que lo único que sabía era que lo iban a llevar a Miami.

Laura Yanet dice que ha estado tratando de buscar abogados, pero no pueden hacer nada hasta que él no esté asentado en un lugar, hasta que ellos no puedan ir ahí y hacer todo lo del proceso: fianza o apelación, que es en un plazo de 30 días.

“No fue una orden de deportación, pero sí está difícil la situación”, admitió.

El caso se suma a una creciente y dolorosa lista de familias separadas, rotas, desesperadas, cada una con una historia emotiva que contar.

Sin embargo, las expectativas no son buenas.

A pesar del clamor ciudadano por la restrictiva política migratoria de la Administración Trump, a pesar de demandas en curso, del interminable listado de órdenes ejecutivas bloqueadas por jueces... lo cierto es que desde el gobierno estadounidense la inclinación continúa siendo clara: la deportación o autodeportación como propósito último.

Ante ese sombrío panorama, algunos han optado por rendirse, pero otros han decidido plantar cara y luchar hasta las últimas consecuencias.