Rod Stewart revela por qué rompió su amistad con Donald Trump: "Se ha convertido en otro hombre"

El icónico cantante británico Rod Stewart confesó que su relación de amistad con el presidente Donald Trump llegó a su fin debido a cambios en la actitud del político, especialmente desde su llegada a la Casa Blanca.

En declaraciones ofrecidas a Radio Times, Stewart reveló que solía tener una relación cercana con Trump cuando eran vecinos en Florida.

"Conocía a Trump muy, muy bien", dijo el músico, quien explicó que vivían "literalmente a media milla de distancia", y compartían fiestas navideñas y encuentros en la playa. "Solía ir a su casa", recordó.

Stewart explicó que admiraba cierto rasgo de Trump: "Siempre fue un poco hombre", aunque de inmediato matizó: "En mi opinión, no trataba muy bien a las mujeres".

El artista fue enfático al señalar que el Trump presidente ya no es el mismo que conoció: "Se ha convertido en otro hombre. Alguien a quien no conocía", sentenció.

La distancia entre ambos también se profundizó por razones políticas y humanitarias. Stewart criticó duramente el papel de Estados Unidos -y también del Reino Unido- en la guerra en Gaza, especialmente por el suministro de armas a Israel.

"Mientras siga vendiendo armas a los israelíes, y sigue haciéndolo, ¿cómo va a parar esa guerra?", se preguntó el cantante.

Y añadió: "Lo que [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu les está haciendo a los palestinos es exactamente lo que les pasó a los judíos. Es la aniquilación, y eso es todo lo que quiere: deshacerse de todos ellos. No sé cómo duermen por la noche".

Rod Stewart, de 79 años, se encuentra actualmente recuperándose de una gripe que lo obligó a cancelar y posponer conciertos en Estados Unidos.

El intérprete de "Have I told you lately?" y "Rhythm of my hear" tiene previsto regresar a los escenarios el 29 de junio como parte del legendario festival Glastonbury, donde encabezará la sección "Legends" en el escenario Pyramid.

