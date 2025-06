"No quiero perderme más años": Madre cubana quiere volver con dos hijos a Cuba y reunirse con la hija que dejó hace 6 años

Una madre cubana residente en Estados Unidos ha compartido un emotivo testimonio en redes sociales, donde explica su decisión de regresar a Cuba tras seis años de separación de su hija menor, a pesar de estar en medio de un proceso migratorio.

En un extenso video publicado en su cuenta de TikTok @yenyyenyyelreal, la cubana —que reside en EE. UU. con sus otros dos hijos, ciudadanos estadounidenses— expresó su profundo malestar con el estilo de vida en ese país, al que calificó de “pesadilla americana”.

“Yo no soy feliz, estoy loca, me estoy volviendo loca”, confesó. Su principal motivación es no perder más años al lado de su hija, quien actualmente tiene 10 años y reside en Cuba. “La vida de mi hija vale más que el futuro americano”, afirmó, entre lágrimas.

Criticó además la forma en que muchos niños son criados en EE. UU., “encerrados con una tableta, sin socializar”, y cuestionó el ritmo de vida que deben afrontar los padres inmigrantes, entre el trabajo, las facturas y el estrés.

“Aquí tú tienes que vivir para trabajar. No es sano criar a los hijos así”, explicó. Aunque reconoce que en Cuba “la situación está de madre” y que hay una dictadura, asegura que prefiere vivir junto a su hija que continuar sola con el peso emocional de su ausencia.

La madre indicó que aún espera reunir los recursos suficientes para tener una vida digna en Cuba, y pidió a Dios “que le dé tiempo” para poder cumplir su deseo antes de ser detenida por inmigración, ya que se encuentra bajo un proceso de asilo político.

“Esto no lo estoy haciendo porque Cuba esté mejor, lo hago porque no quiero perder más años de la vida de mi hija”, dijo. “Estoy a tiempo todavía de recuperar parte de su infancia, y no pienso seguir esperando”.

Su testimonio ha conmovido a miles de usuarios en redes, especialmente a otras madres migrantes que enfrentan decisiones similares entre el arraigo familiar y la búsqueda de un mejor futuro económico.

