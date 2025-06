La Cintumbare estalla contra La Diosa: "Pídele a Changó que no te deporten para Cuba porque te voy a hacer la vida un yogurt"

La polémica entre La Diosa y La Cintumbare sube de tono y parece no tener fin. En una nueva andanada de declaraciones encendidas, La Cintumbare arremetió sin filtros contra la cantante y lanzó amenazas cargadas de ironía y hasta advertencias en tono de amenaza.

“Diosa, tú sigues, tú sigues con el nombre mío en tu boca y te estoy dejando tú sabes por qué, porque cuando uno está feliz uno no jode y en este caso la que está feliz soy yo, pasándola de maravilla, tranquilita viviéndola de lo más rico sin darle tantas vistas a ustedes porque ustedes son chismocitos y envidiocitos”, le dijo la influencer en un video que publicó en Instagram.

Lo que ha generado más revuelo fue su referencia directa a la situación migratoria de La Diosa: “Te voy a decir una cosa pídele a ese Changó que tú tienes, que es aparte del que tenemos todos los demás, el tuyo es personalizado, el Changó tuyo no tiene nada que ver con el de los demás, pídele al Changó ese que tú tienes que no te deporten porque tú eres indocumentada también. Yo no te deseo el mal nunca en la vida le deseo mal a nadie porque las auras se matan solas y ya bastante con la vida que tú tienes”.

“Pídele al Changó tuyo personalizado que no te deporten para Cuba oíste, para acá no, vete para Francia, para Haití, para cualquier lado, porque te va a arder aquí conmigo y aquí estoy al bate y te me voy a tirar donde quiera que vivas, te voy a hacer la vida un yogurt. Te voy a dejar que tú sigas, que no te deporten para Cuba”, le recalcó La Cintumbare.

Con una dosis alta de sarcasmo la aconsejó: “Cuídate, no manejes, tú sabes, tacto que ICE anda por ahí dando tremenda guerra, cuídate, en Cuba no te quiero, no es Díaz-Canel, no es no sé quién, no es nadie, soy yo la que no te quiero en Cuba”

Estas declaraciones surgen poco después de que La Diosa confesara públicamente que le había pedido a Changó la deportación de La Cintumbare para evitar una desgracia entre ambas.

Lo más leído hoy:

Pero lejos de aplacar los ánimos, las palabras de La Diosa parecen haber encendido aún más la llama del conflicto y La Cintumbare respondió con todo.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre La Cintumbare y La Diosa