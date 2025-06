La Diosa confiesa que le pidió a Changó la deportación de La Cintumbare: "Si la veía iba a tener una desgracia"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa, volvió a pronunciarse sobre su pasada rivalidad con La Cintumbare, que tuvo un momento bastante álgido que llegó a las redes sociales.

En una entrevista con el youtuber Adrián Fernández, La Diosa recordó cómo intentó dejar atrás la polémica extendiendo una disculpa pública a La Cintumbare, gesto que, lejos de ser bien recibido, desató una ola de críticas y burlas hacia ella.

“En la vida cuando yo he obrado mal la vida me ha dado el tanganazo, cuando yo obro bien la vida siempre me ha dado la bendición. Cuando yo pedí la disculpa a La Cintumbare no me criticó todo el mundo, todo el mundo me humilló, el público me humilló”, lamentó. “Yo obré bien porque yo estaba pidiendo paz, déjame tranquila a mí y a mi familia. Yo quiero criar a mis hijos, no quiero matarte como una perra”, dijo.

La intérprete explicó que su búsqueda de tranquilidad la llevó a retirarse de las redes sociales y enfocarse en su carrera y su familia. Según La Diosa, el tiempo le dio la razón y aseguró que su vida tomó un rumbo más positivo desde entonces, mientras que La Cintumbare fue deportada a Cuba.

“La vida me dio la bendición de hacer lo que yo quería que era salir adelante y seguir con mis hijos y hacer mi carrera, estar tranquila y no estar en polémica porque yo quería un real cambio. ¿Dónde terminó ella? En Cuba, el primer avión que salió para quién fue, para ella, eso es por la mano de Dios. ¿Tú quieres que yo te diga lo que yo le pedí a Changó? Yo no le pedí que la matara un carro, yo le pedí que la deportaran, porque si yo la veía iba a tener yo una desgracia”, confesó

En la entrevista también habló de lo que representa para ella vivir en Estados Unidos y lo que exige el país a quienes emigran: “La realidad es que aquí tú tienes que venir a avanzar, este país te educa (...) Aquí lo que cuenta es la plata, el dinero para pagar los biles, esto, lo otro y sin hacerle daño a nadie”.

Con estas declaraciones, La Diosa reafirma su intención de seguir construyendo una carrera alejada de los escándalos, pero queda demostrado que cuando tiene que alzar su voz lo hace sin miedos.

