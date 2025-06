Cubanos reaccionan a declaraciones de Díaz-Canel sobre democracia en la isla

El gobernante Miguel Díaz‑Canel desató una ola de reacciones en Facebook cuando afirmó que “Cuba no es una dictadura y es más democrática que Estados Unidos”.

La publicación de CiberCuba, que recogía estas declaraciones y un video de la entrevista, generó más de 4,500 respuestas de cubanos dentro y fuera de la Isla en menos de 24 horas, reflejando un consenso crítico, indignado y hasta burlón.

El comentario más compartido expresó: “Decir que EE.UU. es dictadura mientras tú reprimes, censuras y encarcelas por opinar… es tener la cara más dura” — condenando directamente lo que muchos perciben como una manipulación flagrante.

Otro respondió con sarcasmo: “Que descarado… en Cuba no se puede pensar diferente porque te cuesta años de cárcel”.

Varios aludieron a las peligrosas embarcaciones improvisadas usadas para huir, preguntando cómo puede haber democracia mientras la gente arriesga su vida para salir. “Entonces, ¿por qué los cubanos arriesgan su vida… para escapar?”, cuestionó un usuario, sintetizando el argumento de que el éxodo masivo es prueba suficiente de represión.

Las palabras de Díaz‑Canel fueron calificadas con insistencia como “mentiras” y “cinismo”. “Mentir es su mayor habilidad. En Cuba hay una dictadura de manual”, escribió un comentarista.

Lo más leído hoy:

Otro afirmó: “Dictadura es por qué el pueblo no te eligió. No permites que las personas expresen todo lo que sienten…”, denunciando el carácter autoritario del régimen. Varios resumieron: “Cuba es una dictadura desde 1959, no jodas… un sistema de terror”.

Una queja recurrente fue la falta de elecciones competitivas y multipartidistas. “¿Por qué no hacen elecciones libres pluripartidistas, que de verdad sea el pueblo quien elija su presidente?”, preguntó un internauta.

“Pues hagan elecciones y demuestren lo contrario”, retó otro. Para muchos, la ausencia de alternancia y la imposición del presidente “a dedo” refutaban cualquier pretendida democracia: “Es penoso el puesto a dedo”.

El tema de la represión también fue central: “Qué suelte a todos los presos inocentes por solo pedir lo que todos deseamos. Libertad para Cuba”. Asimismo: “¿Y los presos políticos? ¿Libertad de prensa? Entonces suelten a los presos políticos… eso es dictadura”. Las protestas de 2021 y los hechos recientes fueron recordados como prueba palpable.

La afirmación de que Cuba es “más democrática que EE.UU.” provocó rechazo y humorismo ácido. “La diferencia es que los estadounidenses no se van en gomas a morir en el mar”, ironizaba una usuaria.

“En un país que no hacen elecciones dice que es democracia”, señalaba con escepticismo. Otro espetaba: “Jajajajajajaj… será más bananero que democrático”.

Recurrentes las referencias a censura, represión de cualquier crítica pública, presión social y desigualdad entre élites y pueblo. “Tanta gente inocente que mueren y estos desgraciados… han destruido familias”, escribió un internauta.

“Los periodistas piden permisos para opinar, se encarcela por manifestarse… eso no es democracia”, apuntó otro. “En Cuba no puedes protestar pacíficamente… eso es dictadura”, enfatizó uno.

El tono burlesco proliferó: “Este tipo me meo de la risa… exaltar el cinismo”; “Tan cierto que hay libre expresión… la comida se pudre por todos lados”; “Lo de Cuba es un programa humorístico”. El rechazo fue visceral: “Cara de pin…”, “Payaso”, “Cínico” fueron apelativos comunes.

Entre tanta crítica surgieron llamados a la acción: “Que salgan a la calle con valor y le pregunten al pueblo… sin autos ni guardias”; “Convoca elecciones libres y supervisadas por organizaciones internacionales”. También hubo mensajes de solidaridad religiosa y esperanza: “Que Dios haga un milagro por nuestra Isla linda”.

La mayoría de las reacciones apuntaron al hartazgo: 66 años sin cambios reales pesa. “Con razón Cuba está hasta… 66 años del mismo partido sin oposición”; “Llevamos un país en ruinas, miseria y apagones…”. Muchos respondieron con una mezcla de cansancio y determinación.

En resumen, las declaraciones de Díaz‑Canel desataron un rechazo casi unánime entre los comentarios de CiberCuba: cubanos que describieron la realidad del país como dictatorial, señalando la falta de elecciones reales, la represión política, las carencias materiales y la imposibilidad de protestar.

La comparación con EE.UU. provocó burlas y sarcasmo, y la exigencia de libertad de expresión y liberación de presos políticos se convirtió en constante. Frente al cinismo que perciben en el discurso oficial, la mayoría muestra indignación, escepticismo y un marcado deseo de cambio político y social.