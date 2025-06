Daniela Reyes deslumbra en bikini y sus seguidores reaccionan: "Cuando no está con Yomil es que se toma estas fotos"

La influencer cubana Daniela Reyes volvió a causar sensación en redes sociales con una nueva sesión fotográfica en traje de baño, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores que no tardaron en hacer comparaciones entre sus publicaciones cuando está con Yomil Hidalgo y cuando está soltera.

Muchos seguidores aprovecharon la publicación para reflexionar sobre el contraste entre esta versión libre y radiante de Daniela y su etapa en pareja con Yomil. Según sus fans más fieles, la youtuber mientras está con el reguetonero evita las fotos en bikini.

"A ella siempre le ha gustado subir fotos en bikinis, no sé por qué presiento que cada vez que está con Yomil no las sube. En fin, cuando está sola es ella"; "Solo cuando no está con él es que se toma estas fotos. Él no la deja, ese es el problema"; "Ella se volvió libre y volvió a brillar como se lo merece"; "Tiene al Yomil sufriendo", comentaron algunos de sus seguidores.

Yomil confirmó este fin de semana su ruptura con Daniela, lo que puso fin a semanas de especulaciones y rumores sobre el estado de su relación.

Las nuevas fotos de Daniela en bikini recuerdan que la vez anterior que se distanciaron, la influencer desde Cancún regaló unas cuantas fotos y videos en bikini.

En esta ocasión Daniela posó junto a una imponente piscina rodeada de palmeras bajo el sol radiante, luciendo un look veraniego compuesto por un bikini tejido multicolor, un sombrero de ala ancha tipo cowboy y una sobrecamisa de malla negra, que completó con gafas de sol tipo aviador y pulseras en ambas muñecas.

En una de las imágenes también se la ve disfrutando de una tabla de paddle board, reforzando su imagen de libertad y disfrute.

