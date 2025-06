Kenny Robert responde quién es más dura, Daniela Reyes o Hallel Génesis: "Es como comparar AT&T con ETECSA"

Kenny Robert, en su ya clásico personaje de Jessica, ha vuelto a hacer de las suyas en Instagram, esta vez respondiendo una pregunta que, según él, no debió haber existido nunca: ¿Quién es más dura, Daniela Reyes o Hallel Génesis?

“Dice, ‘para ti quién es más dura Hallel o Daniela’. ¡Dios mío! Lo que yo tengo que aguantar, estas pruebas que tú me mandas cómo se llaman”, dice en su video, visiblemente abrumado por la disyuntiva casi bíblica.

Pero la cosa no quedó ahí. Jessica no se mordió la lengua y lanzó una comparación que no dejó títere con cabeza: “Me están comparando una Coca-Cola con una guachipupa con compota. Si es mentira mía tírame un rayo”.

Y por si quedaban dudas sobre su veredicto final, lo dejó claro con otra joya de analogía tecnológica: “Daniela es delicadeza, postura, glamour; la otra es tómate una lager y bájate el blúmer. Es como comparar AT&T con ETECSA”.

Por último, mandó un recado directo a sus seguidores con preguntas incómodas y sin sentido: “No vengan más a mi perfil a preguntar estupideces".

Entre carcajadas, exageraciones y sus ya populares sentencias dramáticas, el influencer vuelve a conectar con su audiencia usando su estilo único y sin filtros, esta vez sumándose al tema del momento, la relación entre Yomil y Daniela, que según los rumores parece haber terminado y la aparición en escena de Hallel Génesis con quien hace poco colaboró el reguetonero cubano en un tema que ha dado mucho de qué hablar.

