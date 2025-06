Cubana en EE.UU. cuenta su experiencia tras viajar a Cuba: "En el aeropuerto no se me cuestionó nada"

La usuaria cubana @elianni9505, residente en Estados Unidos, compartió en TikTok su experiencia reciente de viaje a Cuba. En un video de más de cuatro minutos, la joven madre relata cómo fue su salida y regreso al país norteamericano, en un contexto de creciente temor entre cubanos en el exilio por posibles consecuencias migratorias.

“Todo fue maravilloso tanto la ida como el regreso”, afirmó, aclarando que su relato se basa únicamente en su experiencia personal. Explicó que voló directamente desde Houston a Cuba y que, al regresar, solo le solicitaron su residencia y le tomaron una foto para verificar su identidad. “Me dijeron la típica frase: 'Bienvenida a los Estados Unidos'. Más nada”, aseguró.

La joven dirigió su mensaje especialmente a madres cubanas con residencia legal en EE.UU. que temen viajar a la isla: “No tengan miedo. Momentáneamente no está pasando nada”.

Según explicó, su viaje fue justificado por razones familiares: su hija aún está en Cuba. “Siento que es una cosa que pesa mucho cuando tienes tus hijos, tus padres allá”, dijo, e instó a quienes estén en situaciones similares a no dejarse llevar por el pánico: “Hoy no pasa nada, pero mañana puede que cambien las leyes. Entonces se van a quedar con aquello de ‘pude haber ido antes y no fui’”.

También hizo una recomendación clara: si el viaje no tiene una razón urgente o familiar sólida, mejor no hacerlo. “No es algo que puedan justificar si se topan con un cuestionario”, advirtió.

El video, que ha sido visualizado y comentado por decenas de usuarios, generó una ola de reacciones mixtas. Algunos agradecieron el testimonio y compartieron experiencias similares: “A mí tampoco me preguntaron nada, miré para la cámara y ya”, escribió una usuaria. Otros, en cambio, alertaron sobre posibles consecuencias futuras, especialmente para quienes entraron a EE.UU. por frontera: “Estás poniendo en riesgo la ciudadanía”, advirtió un usuario.

Varias personas aprovecharon para hacer preguntas prácticas, como el precio del pasaje, qué aerolínea utilizó o cómo manejó el viaje con su bebé. También hubo comentarios de madres que aún tienen a sus hijos en Cuba y sienten alivio y esperanza tras escuchar el testimonio.

Esta no es la primera vez que @elianni9505 utiliza sus redes para orientar a otros cubanos. En enero pasado, compartió su estrategia para viajar a Cuba con un bebé. Entonces recomendó enviar previamente artículos esenciales como pañales, leche en polvo y medicamentos a través de una agencia, para evitar problemas con el equipaje. “Esto puede ayudar a muchas”, dijo en aquel momento, ganándose la gratitud de otras madres.

La experiencia de esta joven madre se suma a un debate creciente dentro de la comunidad cubana en el exterior, donde el regreso a la isla —incluso por razones familiares— genera polémica y posturas enfrentadas. Solo unos días antes, la influencer Diana Fleites (@ayylolaaa) defendió su visita a Cuba con un emotivo mensaje: “No vine por un gobierno, vine por el hombre que me enseñó a caminar”, en referencia a su padre.

Como ella, otros creadores de contenido han apelado a razones personales y afectivas para justificar sus viajes, recordando que la reunificación familiar sigue siendo una prioridad emocional para muchos cubanos, a pesar de las tensiones políticas.