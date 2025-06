"No vengan": Cubana advierte en TikTok sobre viajar a Cuba y la dura realidad en la isla

Una joven cubana residente en Matanzas ha generado una fuerte polémica en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que recomienda no viajar a Cuba, alegando que la crisis económica, los constantes apagones y la escasez de recursos hacen inviable cualquier experiencia turística auténtica.

“Lo primero que tienes que saber, que tienes que traer, es una maleta… y no precisamente con ropa, mi amor, sino llena de dólares”, afirma la joven en un video que supera las 13 mil reacciones. “Aquí los precios son de Dubái, y lo más importante: aparatos recargables, ventiladores, lámparas, cargadores portátiles... porque aquí nunca hay corriente”, advierte con un tono sarcástico y frontal.

Según cuenta, los turistas que llegan a la isla deben estar preparados no solo para gastar grandes sumas, sino para abastecerse como si fuesen a una zona en guerra. “Principalmente, si tienes la posibilidad de traer todo enlatado, porque como ya te dije anteriormente, nunca hay corriente. Entonces corres el riesgo de que toda la comida que compres se te eche a perder”, señala. Y remata: “Si aquí te enfermas, coges así sea un catarro, aquí no hay medicina”.

La joven también cuestiona la experiencia gastronómica en el país. “Si tú quieres ir a cenar a un restaurante particular, tienes que saber que posiblemente te gastes la mitad de todo el dinero que trajiste en la maleta”, advierte. No obstante, reconoce una excepción: “Si tienes la posibilidad, te puedes ir para un hotel en Varadero y ahí sí la vas a pasar de maravilla: hay corriente, hay comida, piscina, internet...”. Sin embargo, deja claro que esa no es la Cuba que viven la mayoría de los cubanos. “Yo te di mi opinión… así que ya tú decides lo que vayas a hacer”, concluye.

El video ha provocado una avalancha de comentarios en TikTok. Muchos usuarios la aplauden por su sinceridad y valentía, expresando que sus palabras reflejan la cruda realidad de millones de cubanos. Comentarios como “Gracias por decir la verdad, ya no me quedan ganas de ir”, “Tú sí que no te callas, gracias por advertirnos” o “La verdad duele, pero hay que decirla” han sido recurrentes.

Otros, en cambio, critican lo que perciben como una contradicción entre su discurso y su apariencia en el video. “Tú tienes electrodomésticos, ropa buena y comida”, “Parece que tú no vives en la misma Cuba de la que hablas” y “Eso es propaganda negativa contra tu propio país”, fueron algunas de las respuestas más duras.

Algunos intentaron matizar la discusión destacando que la experiencia turística es distinta a la vida cotidiana de los cubanos. Varios afirmaron que durante sus visitas a la isla no enfrentaron ninguna de las dificultades que describe Sheyla y que “en los hoteles no falta nada”. Otros reconocieron la escasez, pero consideraron que “si vas a ayudar a una familia, vale la pena el viaje”. También hubo quienes defendieron el turismo como una forma de apoyar a los particulares en lugar del Estado, y quienes simplemente lamentaron el deterioro del país.

El testimonio de Sheyla se suma a una ola de denuncias virales recientes. A principios de junio, la influencer española Laura Méndez publicó un video que generó gran repercusión, donde afirmaba que “Cuba no necesita más turistas, sino libertad, justicia y verdad”. Desde su experiencia en la isla, Méndez denunció que “mientras tú estás en un hotel de cinco estrellas, hay cubanos haciendo cola ocho horas por pan”, y calificó el país como “una cárcel a cielo abierto”.

A mediados de mes, otro testimonio desde el exilio reforzó esta visión. Robelcasa, un cubano radicado en Estados Unidos, reaccionó a quienes defienden que en Cuba “hay de todo” y respondió: “No hay ni pasta de dientes, no hay fábricas, no hay agua, no hay electricidad, no hay dignidad”. “Si no tienes un familiar que te mande comida, no tienes nada”, sentenció, en un video que también fue ampliamente compartido.

En todos los casos, los mensajes convergen en una idea central: la imagen turística que promueve el régimen cubano oculta una crisis profunda, estructural y cada vez más visible gracias a las redes sociales. Para muchos, viajar a Cuba sin conocer esta realidad es cerrar los ojos a una situación de emergencia social. Y el video de Sheyla no solo verbaliza esa tensión, sino que la hace viral con una frase que ya circula en miles de perfiles: “No vengan a Cuba, si no quieren llevarse una maleta de frustraciones”.