Rapero cubano Michael Marichal niega acusaciones de acoso presentadas por su expareja

El rapero cubano Michael Marichal, conocido por sus letras críticas contra el régimen castrista y con notable presencia en la comunidad del exilio, negó haber cometido delito alguno en relación con los cargos de acoso agravado y acoso cibernético que enfrenta en el condado de Miami-Dade.

En entrevista exclusiva con Telemundo 51, el artista de 49 años calificó las denuncias como parte de una "trama" orquestada para perjudicar su imagen pública y aseguró que los hechos han sido malinterpretados.

"Estoy frustrado porque están atacando mi reputación desde diferentes flancos, pero tranquilo porque confío en la ley", declaró.

Según el informe policial, Marichal habría enviado docenas de mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales dirigidas a una expareja, en los que, entre otras cosas, la acusaba de haberle transmitido una enfermedad venérea.

La mujer también denunció que el rapero intentó contactar con sus hijos y compañeros de trabajo, lo que, a su juicio, constituye un patrón de acoso persistente.

Marichal admitió el envío de mensajes, pero afirmó que estos tenían fines prácticos o explicativos.

Según dijo, algunos eran para reclamar objetos personales, como medicamentos para sus perros, y discutir cuestiones relacionadas con un plan telefónico compartido, así como una supuesta infidelidad que afectó la relación.

"Le mandé un screenshot de un artículo médico porque ella me decía que lo que tenía era por unos químicos que usaba en competencias. Solo quería entender qué pasó", explicó.

Captura de Instagram / marichal.marichal

Uno de los elementos más controvertidos del caso es el envío de una caja de condones, que también fue citado en el reporte policial.

Marichal no negó este hecho, pero lo defendió afirmando que no se trató de una amenaza, sino de un gesto "preventivo".

"Fue casi un favor. Le mandé un mensaje diciendo que era para que no enfermara a nadie más. No veo cómo eso pueda ser acoso", alegó.

El informe de las autoridades indica que la presunta víctima se sintió intimidada y decidió presentar la denuncia el pasado 5 de junio, al temer por su seguridad debido a lo que describió como un comportamiento impredecible por parte del artista.

En consecuencia, la justicia le impuso a Marichal el uso de un grillete electrónico y una orden judicial de alejamiento de la mujer.

Durante la entrevista, el rapero también narró episodios conflictivos dentro de la relación, acusando a su expareja de comportamientos cuestionables.

Como ejemplo, mencionó un incidente en el que ella supuestamente brincó una cerca de propiedad privada y se lesionó, y afirmó tener fotos, mensajes y testigos que demostrarían su versión.

Pese a la polémica, Marichal asegura que ha recibido muestras de respaldo de sus seguidores, tanto por su música como por su posición política.

"Me han atacado en redes, pero también he recibido apoyo. Solo pido que me dejen contar mi versión. La verdad tiene que salir a la luz", afirmó.

El cantante compareció recientemente ante un juez, quien le impuso restricciones de movilidad y contacto. El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades del condado de Miami-Dade, mientras se aguarda la evolución del proceso judicial.

Telemundo 51 intentó contactar a la presunta víctima para conocer su versión, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El caso se hizo público el pasado 20 de junio, cuando se conoció que Michael Marichal había sido arrestado en el sur de Florida y acusado de acoso agravado y acoso cibernético contra su exnovia.

Según reportó entonces el canal Local 10, la víctima declaró que temía por su seguridad y decidió acudir a la policía debido al comportamiento del acusado, del que aseguró "no saber de lo que es capaz".

Michael Marichal alcanzó notoriedad en 2022 con su canción "Tu Revolución", un tema abiertamente opositor a la dictadura cubana, que le otorgó visibilidad como figura contestataria en el ámbito artístico del exilio.

Tras su arresto, fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza fijada en 7,500 dólares.

El proceso legal continúa en curso, y se espera que el artista enfrente próximamente una nueva audiencia judicial donde se determinará el curso del caso.

Las autoridades del condado no han ofrecido declaraciones adicionales.

