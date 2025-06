Yotuel exige respeto para los cubanos que han mantenido la Isla desde afuera: "El exilio no es millonario, es sacrificado"

Vídeos relacionados:

El reconocido rapero Yotuel Romero desató una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un duro y emotivo mensaje en su cuenta de Facebook en el que reflexiona sobre las relaciones entre los cubanos que marchan al exilio y quienes quedan en la Isla.

En su publicación, denunció lo que considera una carga emocional impuesta a los que viven fuera del país, quienes -según él- son los "salvavidas" económicos de sus familiares en Cuba.

"Si no mandas, te reclaman. Te hacen sentir que fallaste, que no quieres a los tuyos. Pero la verdad es que el que se fue también llora, también sufre, también extraña. Solo que no pide, trabaja", escribió.

El cantante recalcó que el pueblo cubano ha aprendido a usar el dolor del exilio para sobrevivir.

"El exilio no es millonario, es sacrificado. Y gracias al exilio, todavía Cuba no se ha derrumbado por completo. El exilio no es culpable. Es quien ha mantenido de pie a su gente, sin aplausos y sin pedir nada a cambio", subrayó.

Captura de Facebook / Yotuel

El post se viralizó rápidamente y acumula miles de comentarios.

Los cubanos, tanto fuera como adentro, respondieron con sentimientos encontrados: unos apoyando sus palabras y otros cuestionando la generalización del mensaje o incluso la autoridad moral del cantante.

"El exilio cubano ha cargado durante décadas con un peso invisible: el de ser soporte emocional, económico y hasta moral para quienes quedaron atrás. No es que uno no quiera ayudar, es que a veces uno ya no puede más", escribió un padre de familia.

Una mujer lamentó: "Llevo 30 años ayudando y cuando no puedo porque tengo prioridades aquí, en ese preciso momento soy lo peor".

"Los cubanos tenemos un gran corazón y esto no lo puede cambiar nadie, aunque muchas veces abusen de nosotros", comentó una santaclareña.

Otros comentarios, sin embargo, criticaron el tono de la publicación de Yotuel y hasta su propia trayectoria.

"¿Yotuel no se había enterado en el 2018 que en Cuba había una dictadura? Hasta entonces estaba sentado en la mesa de los Castro comiendo langostas. Cambió de bando porque sabía que ese barco se hundía", escribió un residente en Miami, que acusó al artista de "posar de supuesto opositor" solo para facturar.

"Mis hermanos y mi hija nos ayudan desde Estados Unidos. Gracias a ellos mis padres viven. Sé que nuestros familiares trabajan mucho y se sacrifican por nosotros, pero lo hacen de corazón, no se los imponemos", expresó una usuaria agradecida.

También hubo quienes defendieron que no todas las familias exigen ni reclaman.

"En mi caso, cuando estaba allí nunca pedimos y mucho menos exigimos. Solo nos preocupaba el bienestar y la salud del que había tenido que irse. Y ahora que estoy de este lado, ni familiares ni amigos se han portado mal. Al contrario, ni de sus problemas hablan para no preocupar", escribió una residente en España.

Pero la crítica también vino desde la Isla, con algunos rechazando la visión de los emigrados que esperan protestas contra el gobierno:

"Aquí el cubano aunque muera trabajando siempre va a necesitar ayuda. Está bueno ya del propio cubano pedirle al que se quedó acá que se tire para la calle a protestar cuando ninguno de ustedes lo hizo. Todos aprendieron a guapear desde el exilio", opinó una residente en La Habana.

Otras voces se sumaron al debate aportando matices:

Una emigrada, por su parte, cuestionó las prioridades de la juventud actual en Cuba: "La nueva generación se ha criado como parásitos. Hay tremenda necesidad, pero parece que les importa más tener megas y un teléfono que la comida y la medicina".

"La nueva generación se han criado como parásitos, es verdad que hay tremenda necesidad y no vamos a dejar de ayudar, pero me maravilla que les interesa más los megas y un teléfono con Internet que la comida y la medicina y vivir dignamente", cuestionó otra emigrada.

El post de Yotuel ha puesto el dedo en una de las llagas más sensibles del trauma migratorio cubano: el vínculo entre el que se va y el que se queda. Un vínculo marcado por el amor, pero también por la presión, la culpa y, en muchos casos, el desgaste.

Más allá de la polémica, el mensaje y las respuestas reflejan una profunda fractura emocional que atraviesa a la nación cubana dividida entre el exilio y la Isla.

