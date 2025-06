Javier Díaz responde críticas en Miami: "Prepárense, que la entrevista con Canel es uno de mis sueños"

Vídeos relacionados:

El periodista cubano Javier Díaz ratificó una vez más los valores que defiende desde su profesión: el compromiso con la libertad de expresión, la denuncia del autoritarismo y el derecho a ejercer el periodismo sin censura ni condicionamientos.

En ese sentido, consideró que entrevistar al gobernante Miguel Díaz-Canel “es uno de sus sueños”, como parte del deber de confrontar y exponer públicamente a quienes ostentan el poder.

En una publicación en Facebook, Díaz agradeció a CiberCuba por solidarizarse con su estado de salud y por, según dijo, “publicar la verdad sobre lo que siempre ha sido mi trabajo y carrera desde que salí de Cuba”.

“Siempre defenderé la libertad de mi país por convicción y sin importar las críticas que reciba. No hay mayor seguridad que la que tengo en mi conciencia de luchar por la libertad de mi pueblo y en contra de la dictadura cubana”, escribió el profesional quien, desde el ejercicio de su profesión, como sus reflexiones personales, siempre ha sido incisivo e implacable con la dictadura cubana.

Frente a los señalamientos de algunos sectores del exilio en Miami, el comunicador defendió su derecho a entrevistar a cualquier figura, independientemente de su ideología: “Por entrevistar a un socialista, comunista o alguien que defienda al gobierno cubano no pueden acusarme de estar de su lado. Sean un poco inteligentes y piensen más antes de emitir un criterio sin base”.

Díaz también cuestionó la postura de un “grupito” del exilio que, a su juicio, replica las mismas actitudes autoritarias que dicen rechazar.

“En vez de querer la libertad de Cuba, se están convirtiendo en imitadores de dictadores extremistas. Así no conseguiremos la libertad de nuestro país”, advirtió.

El periodista concluyó alertando sobre la fragmentación dentro de la comunidad cubana en el exterior: “Cada día estamos más desunidos y eso es lo que quiere la contrainteligencia cubana”.

En una de sus publicaciones más recientes, Díaz envió un mensaje directo a los cubanos que residen en Estados Unidos, invitándolos a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad: “Ser libres no es vivir en un país libre”, escribió, advirtiendo que la experiencia de haber vivido bajo una dictadura no garantiza una comprensión automática de la vida democrática.

Reconoció que, tras años bajo un sistema totalitario, es necesario un proceso de aprendizaje para asumir con responsabilidad y conciencia lo que implica vivir en una sociedad libre.

En ese sentido, exhortó a sus compatriotas a no seguir atados a viejas doctrinas ni permitir que se repita la manipulación ideológica bajo otros disfraces: “No seas esclavo de las antiguas doctrinas”, advirtió, subrayando que la libertad comienza por dentro.

“La dictadura cubana nos arrebató tantas cosas... pero no podemos permitir que, tras haber emigrado, con el paso de los años no seamos libres de pensamiento”, escribió Díaz, quien ha vivido en carne propia ese proceso de aprendizaje que le ha permitido, entre otras cosas, comprender y valorar lo que significa ejercer la democracia de manera real.

Díaz ha logrado, desde su labor en Univisión, contar con sensibilidad y rigor las historias más conmovedoras y duras de la migración cubana, ganándose la empatía de sus compatriotas sin renunciar a su derecho a denunciar al régimen y exponer a su cúpula.

Muestra del cariño y la simpatía que despierta entre sus seguidores son los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales, tras compartir que atraviesa un doloroso episodio de hernia lumbar.

“Gracias por los tantos mensajes que he recibido deseándome una pronta recuperación, no sabía que tantas personas se iban a solidarizar a pesar de no ser nada grave”, agradeció el locutor en Facebook.

“Todavía estoy con dolor y tengo problemas para caminar, pero de reposo en casa y aprendido a sobrellevar esta primera crisis”, recalcó.

