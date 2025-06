El reguetonero cubano Jacob Forever estrenó recientemente el tema "15 años", una emotiva canción que interpretó por primera vez durante la fiesta de 15 años de su hija Laira, celebrada en diciembre de 2024. La pieza, cargada de sensibilidad, ha tocado el corazón de sus seguidores por su mensaje personal y sincero.

La canción es una auténtica declaración de amor paternal que refleja el deseo de detener el tiempo para conservar la inocencia y cercanía de una hija que crece demasiado rápido. En sus versos, Jacob expresa el orgullo que siente y el profundo vínculo afectivo que lo une a Laira, con un tono íntimo y nostálgico.

"Como si de arriba me dieran demasiado, como un regalo que no merecía. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más", canta el artista en uno de los fragmentos más conmovedores del tema.

En la descripción oficial del video, Jacob señala que "15 Años" es una versión especial de la conocida canción "No crezcas más" de Tercer Cielo, adaptada como homenaje a su hija con motivo de su cumpleaños número quince. Según la publicación, la canción se ha convertido en un himno para las quinceañeras por su mensaje profundo y conmovedor.

“En esta interpretación, Jacob Forever rinde homenaje al amor incondicional entre padre e hija, registrando los momentos vividos y expresando el deseo de detener el tiempo en esta etapa tan significativa”, detalla el texto.

Aquí, la versión original del tema:

La fiesta fue un evento inolvidable, lleno de emociones, coreografías y momentos especiales. Jacob le regaló a su hija un ramo de rosas rojas y blancas y ofreció un concierto privado durante la celebración, en el que interpretó por primera vez este tema que ahora, finalmente, ha sido publicado de manera oficial.

La pista de baile fue testigo del instante más emotivo de la noche: el primer baile entre padre e hija, al ritmo de una canción que ha quedado inmortalizada como símbolo de su relación. El contenido audiovisual que acompaña el estreno incluye escenas reales de esa celebración, donde se ve a Laira rodeada de sus seres queridos, entre ellos su hermana Saisha, además de familiares y amigos.

Artistas como Dany Ome y Kevincito El 13 pusieron ritmo a la fiesta, logrando que todos los presentes corearan y bailaran junto a la quinceañera. Tras publicar un fragmento del tema en sus redes sociales, Jacob recibió una avalancha de comentarios elogiosos. “Es el regalo más lindo que puede dar un padre”, escribió una usuaria. Con este lanzamiento, el artista muestra una faceta más íntima y emocional, alejándose momentáneamente del reguetón urbano para compartir una pieza cargada de amor familiar.

