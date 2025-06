Cubana prepara comida para vecina que vive sola: "Agradecida con Dios por poder ayudar a los demás"

Una joven cubana residente en Matanzas ha vuelto a captar la atención en redes sociales al compartir un video en el que muestra cómo preparó una ayuda alimentaria para una vecina anciana que vive sola y no cuenta con apoyo familiar.

La protagonista, identificada como Sheyla (@sheyreyes032 en TikTok), explicó en el video que decidió preparar croquetas caseras con atún y queso, acompañadas de una latica de puré de tomate y un paquetico de espagueti, como una manera de extender la ayuda y hacer que los alimentos duren más tiempo.

“Es una viejita que vive sola y no tiene familia que la ayude”, contó Sheyla, mientras mostraba paso a paso cómo elaboraba las croquetas, recurriendo a tutoriales en YouTube y utilizando los pocos ingredientes disponibles. También agradeció a su pareja, Javier, por haberle conseguido harina, que no tenía en casa. “Cuando tú haces las cosas con amor y buena intención, todo te sale bien”, aseguró.

El video generó múltiples reacciones. Muchos usuarios elogiaron el gesto solidario de la joven: “Dios te lo multiplique en salud”, “Manos que dan nunca estarán vacías”, “Qué corazón tan grande tienes”, fueron algunos de los comentarios positivos. Otros, sin embargo, cuestionaron su técnica culinaria o el hecho de que no mostrara a la persona beneficiada: “Eso no son croquetas”, “La harina se cocina primero”, “¿Por qué no muestras a la vecina?”

Sheyla respondió que prefirió no grabar a la señora por respeto, ya que no todos se sienten cómodos al ser filmados recibiendo ayuda. “Ella súper contenta, dicen que me quedaron súper ricas y yo feliz y agradecida con Dios por darme la oportunidad de aunque sea con poco poder ayudar a los demás”, expresó en la descripción del video.

No es la primera vez que esta joven protagoniza un acto de empatía viral con su vecina jubilada, gesto que conmovió a miles de internautas. En otra ocasión, mostró cómo usaba su planta eléctrica durante los apagones para ayudar a cargar teléfonos y lámparas a sus vecinos.

Lo más leído hoy:

Historias como la de Sheyla se han vuelto cada vez más comunes en Cuba, donde la escasez y el deterioro del sistema de asistencia social han llevado a muchas personas a apoyarse mutuamente. Gestos que, aunque pequeños, demuestran el valor de la solidaridad en medio de las dificultades.

Preguntas frecuentes sobre actos de solidaridad en Cuba y la situación socioeconómica