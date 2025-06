"Me gradué de médico en Cuba pero siempre supe que no quería quedarme a vivir allá": Testimonio viral de una cubana en Dominicana

Una joven cubana, identificada en TikTok como Mónica (@cubana_en_rd), relató en un video cómo logró emigrar a República Dominicana a inicios de 2024, pese a no contar con los recursos económicos necesarios.

En su testimonio, Mónica explicó que su historia comienza en 2005, cuando su padre decidió salir de Cuba rumbo a República Dominicana “a buscar un futuro mejor”. “Mi papá pasó demasiado trabajo, llegó incluso hasta dormir en la calle y pasar hambre, hasta que después logró conseguir trabajo en unos colegios de aquí de Santo Domingo Este y fue estabilizado”, dijo.

A finales de 2022 o principios de 2023, Mónica se graduó de Medicina en Cuba, pero tenía claro que no quería quedarse a vivir en la isla. Al no tener posibilidades económicas para emigrar de forma regular, explicó que su padre alquilaba habitaciones para cubanos en su casa y, a través de una amiga que conoció en ese entorno, encontró una vía para salir del país.

“Inicialmente me iban a hacer los trámites para que yo fuera la mula de ella. En Cuba ser mula de alguien significa que tú vas a venir con la persona al país en el cual esa persona va a estar y le vas a cargar mercancía y se la vas a llevar para allá, para Cuba, y ese era el trato inicialmente”, contó.

Sin embargo, antes de regresar, decidió quedarse en República Dominicana: “Yo me senté con mi amiga y le dije: mira, yo no me quiero regresar a Cuba, yo voy a trabajar en República Dominicana y yo te pago el dinero que tú vayas a invertir”. Aclaró que no tenía dinero propio para costear los trámites, pero su amiga accedió.

Finalmente, detalló que pudo viajar el 15 de enero de 2024, no con una visa de turismo, sino “una visa con derecho a residencia”, tramitada a través de su padre. “Aunque mi edad para presentarme a este tipo de visas ya era la edad límite, gracias a Dios y a todas las personas que pusieron su granito de arena, me aprobaron y me dieron el derecho a residencia”, añadió.

Lo más leído hoy:

“Ya hablas como dominicana”

El video ha generado miles de visualizaciones y más de 600 comentarios en TikTok. Una gran mayoría expresó mensajes de bienvenida, admiración por su determinación y gratitud por compartir su historia.

Varios usuarios preguntaron si ejerce su profesión de médica en República Dominicana. Ella respondió directamente: “Soy médico pero no ejerzo”. A raíz de eso, muchos la animaron a buscar empleo en clínicas privadas o iniciar el proceso de convalidación de su título universitario.

Algunos comentarios destacaron que “ya no tiene acento cubano” y que “habla como dominicana”. Otros celebraron que haya logrado establecerse fuera de Cuba y expresaron que su historia podría servir de inspiración para otros.

Hubo quienes compartieron sus propias vivencias similares, tanto dominicanos con raíces cubanas como migrantes de otras nacionalidades. Un usuario relató que conoció a su pareja cubana y estaba en proceso de traerla al país, mientras otros expresaron el deseo de hacer lo mismo con sus familiares.

También se registraron reacciones de orgullo hacia los médicos cubanos. “Los mejores médicos son los cubanos”, señaló uno. “Ojalá puedas ejercer tu carrera aquí, eres bienvenida”, escribió otro.

Entre los cientos de mensajes, predominó un sentimiento de cercanía y hermandad entre dominicanos y cubanos. Algunos lo resumieron con frases como: “Esta también es tu tierra”, “todos cabemos en este país” o “somos pueblos hermanos”.

Aunque en su mayoría positivos, un reducido número de comentarios mostró una postura crítica o recelosa hacia la migración, aunque sin generar debate dentro de la publicación.

Preguntas frecuentes sobre la migración de cubanos a República Dominicana