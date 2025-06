Reportan de uno a dos casos diarios de hepatitis en Cárdenas, Matanzas: Régimen afirma que el brote disminuye

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Salud en Cárdenas, Matanzas, afirmaron que han disminuido "significativamente" los casos sospechosos de Hepatitis A en el Reparto 13 de Marzo, tras la implementación de un conjunto de "medidas de control" focalizadas en la zona.

Bella Canosa Besu, directora municipal de Higiene y Epidemiología, refirió en una entrevista con el diario oficialista Girón que actualmente se notifican entre uno y dos casos diarios, con días en los que no se reportan nuevos contagios, cifras que califica como "considerablemente menores" a las registradas durante el pico del brote a inicios de junio. No obstante, no ofreció cifras exactas para constatar la disminución aludida.

La mayoría de los afectados son niños y adolescentes en edad escolar, mientras que no se han diagnosticado menores de un año y solo dos adultos fueron hospitalizados por protocolo, ambos ya dados de alta y sin complicaciones.

Los casos con síntomas continúan bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento médico domiciliario. La especialista aclaró que algunas infecciones pueden evolucionar hacia cuadros virales de distinta etiología, dejando de ser Hepatitis A.

Como medida preventiva, se aplicó inmunización con Gammaglobulina a los contactos de casos sospechosos y a menores de 18 años del área, así como a trabajadores y residentes de centros vulnerables cercanos.

Las acciones implementadas por el régimen para detener el avance de la enfermedad incluyen pesquisa activa, audiencias sanitarias, distribución y venta controlada de hipoclorito de sodio al 1%, y la suspensión temporal de servicios gastronómicos de cuentapropistas en la zona afectada.

Además, han intensificado las labores de saneamiento por parte de Hidrología y Servicios Comunales, que han desobstruido pozos pluviales, eliminado más de 60 salideros en la red de agua potable y saneado la laguna de oxidación, problemas que han complejizado la situación higiénico-sanitaria de Cárdenas, pero que no habían sido atendidos.

Las autoridades han señalado que las medidas de control se mantendrán hasta 50 días después del último caso sospechoso, e insisten en mantener estrictas medidas higiénicas, como el lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y consumo de agua hervida o tratada con hipoclorito.

En mayo, alertaron sobre un brote de hepatitis que se había propagado en esa ciudad matancera.

Los focos de hepatitis A fueron detectados en los repartos 13 de Marzo y el barrio La Marina.

El aumento de casos de esta enfermedad en Cuba está directamente relacionado con el consumo de agua contaminada con heces fecales. La falta de acceso a agua potable segura y las deficientes condiciones de higiene han exacerbado esta situación, reflejando la ineficiencia del gobierno cubano para garantizar un entorno sanitario adecuado para su población.

